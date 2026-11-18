Ca sĩ Đăng Dương chúc mừng đồng nghiệp. Anh nhận xét "Phúc Tiệp là một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu hiện nay. Anh có một giọng hát baritone nội lực, dày, đẹp, hiếm có" - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Live show cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của Phúc Tiệp mang tên The Gentleman (Quý ông) diễn ra vào tối 6-12 tại Nhà hát Hồ Gươm do Mars Entertainment của Tú Dưa tổ chức.

Chương trình do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc, có các khách mời NSND Quang Thọ, Bảo Trâm Idol, Đào Tố Loan, Bằng Kiều, cùng các thế hệ học trò của Phúc Tiệp.

Phúc Tiệp đã chín

Phúc Tiệp chia sẻ, năm 2007, sau khi bước ra từ cuộc thi Sao Mai với giải nhì ở dòng nhạc thính phòng, anh đã nghĩ đến việc làm một sản phẩm âm nhạc và tổ chức một đêm nhạc riêng. Khi ấy, anh tìm đến thầy Quang Thọ để hỏi ý kiến và thầy chỉ hỏi: "Thế đã thấy chín chưa?".

Phúc Tiệp đã mang câu hỏi ấy theo suốt bao nhiêu năm qua và đến hôm nay mới có thể trả lời thầy: "Bây giờ em đã chín rồi!".

Anh chia sẻ, đến thời điểm này, anh đã đủ tự tin, đủ trưởng thành, nhận được đủ tình yêu thương và sự ủng hộ của mọi người để thực hiện một đêm nhạc bằng tất cả đam mê và tinh thần cầu thị, dành tặng những khán giả đã yêu mến mình.

Ca sĩ Phúc Tiệp hiện là giảng viên khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Theo Phúc Tiệp, đặc thù của opera cổ điển đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự kiên trì rất lớn. Để đi qua 1/4 thế kỷ mà vẫn có thể còn nói về âm nhạc, với anh, không phải điều dễ dàng. Điều quan trọng nhất là ngọn lửa tình yêu âm nhạc chưa bao giờ nguội đi.

Là người từng dạy Phúc Tiệp gần 30 năm trước ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Quang Thọ nhận xét ca sĩ sở hữu một giọng hát hiếm.

"Giọng nữ hay nam cao chót vót có, giọng nam trung mạnh mẽ cũng có. Riêng Phúc Tiệp đặc biệt ở chỗ có giọng bass rất trầm, trầm nhất trong số tất cả những học trò của khoa thanh nhạc ngày đó", ông nhớ lại.

Ngoài ra, Phúc Tiệp cũng có bản lĩnh sân khấu, để khi anh bước lên sân khấu, kể cả những khán giả khó tính nhất cũng chấp nhận. Đó là một nghệ sĩ có giọng hát quyến rũ và phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ Quang Thọ nói thêm, "thành tựu của Phúc Tiệp đã được đánh giá qua nhiều thế hệ sinh viên do mình đào tạo. Phúc Tiệp giờ là người thầy vững vàng trên phương diện đào tạo, là một nghệ sĩ biểu diễn có kinh nghiệm và có điều kiện để tiếp tục phát triển hơn thế nữa".

The Gentleman, bán cổ điển và cuộc chơi mới

Những khán giả yêu mến Phúc Tiệp nhiều năm qua đều ấn tượng với anh qua chất giọng mang màu sắc hào sảng, vang và có phần vạm vỡ. Và ban đầu, anh cũng nghĩ mình sẽ làm một đêm nhạc với dàn nhạc giao hưởng, bởi đó là không gian âm nhạc phù hợp với chuyên môn và sở trường của mình.

Hát theo cách quen thuộc vốn là sở trường của mình không quá khó. Nhưng làm thế nào để có thể hát nhẹ nhàng, mềm mại mà vẫn giữ được dấu ấn Phúc Tiệp?

Một tuần trước, Phúc Tiệp vừa ra EP gồm ba bài hát, trong đó có Ai mang mùa thu đi kết hợp với Bảo Trâm Idol

Cuối cùng, anh quyết định chọn không gian âm nhạc bán cổ điển (semi-classic) để kể câu chuyện của The Gentleman. Vừa có thể dành không gian cho những tác phẩm mang màu sắc cổ điển, vừa có thể mở rộng, giao thoa với âm nhạc hiện đại.

"Quan trọng hơn, tôi muốn làm mới mình trong một không gian âm nhạc khác. Sau mấy chục năm gắn bó với âm nhạc giao hưởng, có lẽ đây không còn là điều tôi cần phải chứng minh nữa. Điều tôi muốn lúc này là đưa vào live show những gì thật đẹp, thật phù hợp và có thể chạm đến trái tim người nghe", nghệ sĩ sinh năm 1979 nói.

Đó cũng là lý do ca sĩ đã đề nghị nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác một ca khúc khiến mình phải bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, thậm chí không giống Phúc Tiệp trước đây. Đó là sự ra đời của bài hát Ai mang mùa thu đi mở màn EP The Gentleman mới phát hành.