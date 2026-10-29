Phúc Tiệp: Để một nghệ sĩ thính phòng đạt độ ‘chín’, phải mất hơn 20 năm

Ca sĩ Phúc Tiệp ví việc hát thính phòng giống như "con cá được thả vào nước" giúp mình có thể thỏa sức thể hiện mà không gặp bất cứ trở ngại nào - Ảnh: NVCC

Ca sĩ Phúc Tiệp - giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - vừa công bố live show The Gentleman (Quý ông) tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, kỷ niệm chặng đường 25 năm ca hát.

"20 năm đầu mới đi khai phá, vỡ bờ ruộng"

Nghệ sĩ Phúc Tiệp chia sẻ, anh xem live show lần này là cách anh nhìn nhận về bản thân sau nhiều năm theo đuổi nhạc thính phòng.

Đây là thời điểm "chín" trong nghề và cũng là khoảng thời gian thích hợp để anh thực hiện live show quy mô tương xứng.

Theo giọng ca baritone (nam trung) này, thời gian để một nghệ sĩ thính phòng đạt đến độ "chín" không thể tính bằng vài năm đứng trên sân khấu.

Nếu ca sĩ nhạc nhẹ có thể sớm định hình phong cách và gặt hái thành quả chỉ trong vòng 5 - 10 năm , thì với nghệ sĩ thính phòng dấu mốc 20 năm mới chỉ là sự khởi đầu, sau đó cần một quá trình dài hơi hơn để trau dồi kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm.

"Vì thế 20 năm đầu giống giai đoạn mới đi khai phá, vỡ bờ ruộng, sau đó mới bắt đầu trồng cây hái quả. Với một ca sĩ thính phòng như tôi, ngoài 20 năm mới đạt được độ chín. Tôi đã đi qua giai đoạn phải 'gồng' và bước vào giai đoạn tập trung vào sự tinh tế trong âm nhạc", anh nói.

Bên cạnh thính phòng, Phúc Tiệp cũng từng thử sức với những màu sắc âm nhạc khác. Anh từng ra mắt album Vết xưa với 9 ca khúc nhạc xưa ; album Còn thương nhớ nhau hát nhạc trữ tình thuộc nhiều thời kỳ - Ảnh: NVCC

Quan niệm ấy cũng phần nào lý giải lựa chọn tên gọi The Gentleman. Ở dấu mốc 25 năm, anh không chỉ muốn giới thiệu một chương trình có quy mô lớn hơn những lần xuất hiện trước đây mà còn hướng đến việc thể hiện rõ hơn cá tính âm nhạc đã được bồi đắp qua thời gian.

Và tinh thần quý ông nằm ở những tương đồng với tư duy, cách ứng xử và quan niệm âm nhạc mà anh theo đuổi, chứ không nhằm tạo dựng một hình ảnh để gây ấn tượng với công chúng.

NSND Quang Thọ cùng học trò kể chuyện những "The Gentleman" trong âm nhạc

NSND Quang Thọ là thầy của ca sĩ Phúc Tiệp - Ảnh: NVCC

Hiện Phúc Tiệp mới công bố khách mời đầu tiên là NSND Quang Thọ. Ca sĩ gạo cội vừa là người thầy dìu dắt Phúc Tiệp từ những năm học trung cấp đến khi tốt nghiệp học viện, vừa là "thần tượng" mà nghệ sĩ đã ngưỡng mộ từ trước khi bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ ấn tượng chất giọng, phong cách biểu diễn hào sảng của thầy. Cũng theo lời kể của Phúc Tiệp, mối quan hệ của cả hai thân thiết như những người thân trong gia đình.

Sự dìu dắt của nghệ sĩ Quang Thọ vì thế không chỉ nằm ở những bài học thanh nhạc mà còn hiện diện trong cách người thầy chăm lo cho học trò từ những điều nhỏ nhất.

Mỗi lần chuẩn bị đi thi, thầy thường gọi học trò đến nhà, tự tay hầm gà cho ăn và chăm sóc chu đáo như con cái trong nhà. Những kỷ niệm tưởng chừng giản dị ấy đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong suốt mấy chục năm gắn bó giữa hai thầy trò.

Ngoài NSND Quang Thọ, show còn có sự góp mặt của các khách mời nổi tiếng khác. Chương trình do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc.