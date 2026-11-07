Phú Quốc vận động doanh nghiệp tự tháo dỡ 42 căn nhà gỗ xây sai phạm

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) thành lập đoàn công tác gặp và tuyên truyền vận động doanh nghiệp có công trình sai phạm tự nguyện tháo dỡ - Ảnh: XUÂN MI

Ngày 7-11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đã thành lập đoàn công tác gặp và tuyên truyền vận động ông L.T.Đ. (ở đặc khu Phú Quốc) và doanh nghiệp tự nguyện khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình, nhà ở xây sai phạm trước khi bị cưỡng chế.

Đoàn yêu cầu chủ cơ sở phải tạm dừng ngay việc tiếp nhận khách lưu trú mới và chủ động thông báo và hỗ trợ khách hàng đang ở dài ngày tìm kiếm nơi ở khác phù hợp nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng, tự tháo dỡ vật kiến trúc và trả lại hiện trạng ban đầu.

Nếu chủ cơ sở không chấp hành thì địa phương sẽ kiên quyết tiến hành ngừng cung cấp điện, nước và triển khai lực lượng cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Qua quá trình đối thoại, tuyên truyền, ông Đ. và doanh nghiệp cam kết chấp hành chủ trương của chính quyền và sẽ có thông báo không nhận khách kể từ ngày 7-11.

Đồng thời, ông Đ. cũng mong chính quyền xem xét tính chất đặc thù và có lộ trình tháo dỡ 42 căn nhà gỗ với nhiều căn tầng cao đến 10m cùng hệ thống bàn ghế gỗ có giá trị lớn.

Công trình nhà xây dựng sai phạm ở Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI

Trước kiến nghị này, đoàn công tác không chấp nhận. Bởi cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc đã tạo điều kiện, cho gia hạn nhiều lần trong suốt thời gian qua nhưng vẫn chậm trễ, kéo dài.

Trước đó UBND đặc khu Phú Quốc đã ban hành các quyết định và thông báo cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông L.T.Đ.. Thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 18-11-2026.

