Phụ huynh Hải Phòng kiến nghị giữ phương thức tuyển sinh lớp 10 chuyên Nhật, Sở Giáo dục nói gì?

Gần 100 phụ huynh khẩn thiết kiến nghị Hải Phòng tạm thời không thay đổi phương thức tuyển sinh lớp 10 chuyên Nhật tại Trường THPT chuyên Trần Phú so với mọi năm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tâm thư này xuất hiện sau khi Hải Phòng quyết định thay đổi phương thức tuyển sinh lớp 10 chuyên Nhật tại Trường THPT chuyên Trần Phú, chỉ cho tối đa 50% chỉ tiêu được tuyển bằng bài thi tiếng Nhật chuyên, số còn lại tuyển bằng bài thi tiếng Anh chuyên.

Phương thức tuyển sinh mới áp dụng năm học này

Trao đổi với phóng viên, chị N.T.T.Th., phụ huynh có con học lớp 9, cho biết gia đình và nhiều phụ huynh khác đã kiên trì đầu tư cho con học tiếng Nhật nhiều năm. Vì vậy, họ bất ngờ khi phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028 có sự thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch học tập của học sinh.

Theo phương án tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng công bố, lớp chuyên tiếng Nhật có 35 chỉ tiêu. Trong đó, tối đa 50% chỉ tiêu được tuyển bằng bài thi tiếng Nhật chuyên, số còn lại tuyển bằng bài thi tiếng Anh chuyên.

Lãnh đạo Trường THPT chuyên Trần Phú xác nhận với phóng viên Tuổi Trẻ đây là phương thức mới, bởi những năm trước toàn bộ chỉ tiêu lớp chuyên Nhật đều tuyển bằng bài thi tiếng Nhật chuyên.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc điều chỉnh xuất phát từ góc độ quản lý tổng thể, hướng đến nâng cao khả năng cạnh tranh cho học sinh. Tuy nhiên, về chuyên môn, trường sẽ phải tính toán phương án phân loại đầu vào để tổ chức dạy học phù hợp với trình độ của từng nhóm.

"Các con đã dốc sức cày cuốc, tích lũy kiến thức từ tiểu học, THCS để nuôi mộng vào chuyên Nhật của Trần Phú. Việc thay đổi đột ngột phương thức tuyển sinh cho kỳ thi sắp tới khiến các con hoang mang, mất phương hướng và hụt hẫng vô cùng", chị Đ.T.T.M., một phụ huynh, chia sẻ.

Một phụ huynh khác, anh Đ.Đ.M., băn khoăn về khả năng tổ chức dạy học khi trong cùng lớp có học sinh đã học tiếng Nhật nhiều năm, đạt trình độ N3, N4, trong khi những em thi bằng tiếng Anh có thể chưa từng học ngoại ngữ này.

"Nếu dạy theo trình độ của các con đã học chuyên Nhật nhiều năm thì học sinh mới khó có thể bắt nhịp. Ngược lại, nếu quay lại dạy từ bảng chữ cái Hiragana thì thui chột hoàn toàn năng lực của những đứa trẻ đã đổ bao mồ hôi ôn luyện", anh M. nói.

Theo kết quả khảo sát 102 học sinh do phụ huynh cung cấp, 72,5% đang học lớp 9. Nhiều em đã học tiếng Nhật từ 2 năm đến hơn 4 năm, một số đạt trình độ N3, N4.

Từ kết quả này, nhóm phụ huynh lo việc dành một phần chỉ tiêu cho thí sinh thi bằng tiếng Anh sẽ làm giảm cơ hội trúng tuyển của những học sinh đã có nền tảng tiếng Nhật và nhiều năm chuẩn bị cho kỳ thi.

Sở muốn mở rộng nguồn tuyển, phụ huynh đề nghị có lộ trình

Theo các phụ huynh, Trường THPT chuyên Trần Phú từng có tờ trình đề xuất giữ phương thức tuyển sinh 100% bằng bài thi tiếng Nhật chuyên, nhằm bảo đảm tính liên thông từ THCS lên THPT và hạn chế chênh lệch trình độ đầu vào. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vẫn giữ phương án đã ban hành.

Lý giải quyết định này, Sở cho biết nguồn tuyển tiếng Nhật ở bậc THCS còn hạn chế khi toàn thành phố chỉ có 41 học sinh học tiếng Nhật theo chương trình ngoại ngữ 2 tại một trường THCS, trong khi những học sinh khác chủ yếu tiếp cận ngoại ngữ này qua các câu lạc bộ.

Nhiều phụ huynh lo việc dành một phần chỉ tiêu cho thí sinh thi bằng tiếng Anh chuyên sẽ làm giảm cơ hội trúng tuyển của con em mình, dù các em đã dành nhiều năm chuẩn bị cho kỳ thi bằng tiếng Nhật - Ảnh: TIẾN THẮNG

Sở cũng dẫn số liệu kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, khi môn tiếng Nhật chuyên có 54 thí sinh dự thi cho 35 chỉ tiêu, tương ứng tỉ lệ chọi khoảng 1,54. Trong khi đó, tỉ lệ chọi môn tiếng Anh chuyên là 3,81.

Theo Sở, dành một phần chỉ tiêu cho thí sinh thi bằng tiếng Anh sẽ mở rộng nguồn phát hiện học sinh có năng lực ngoại ngữ, tăng tính cạnh tranh và tránh để nguồn tuyển tập trung vào một số lớp hoặc một trường.

Cơ quan quản lý đồng thời dẫn chứng các lớp chuyên ngoại ngữ khác tại Trường THPT chuyên Trần Phú và Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, nơi học sinh được tuyển bằng bài thi tiếng Anh nhưng vẫn đạt nhiều giải học sinh giỏi quốc gia.

Dù vậy, 96 phụ huynh vẫn mong các cấp lãnh đạo xem xét kiến nghị. Họ khẳng định không phản đối đổi mới giáo dục nhưng đề nghị có lộ trình phù hợp, tránh gây xáo trộn đột ngột với học sinh cuối cấp THCS.

Theo nhóm phụ huynh, những thay đổi quan trọng về phương thức tuyển sinh cần được công bố trước vài năm để học sinh và gia đình có thời gian lựa chọn ngoại ngữ, xây dựng kế hoạch học tập và chuẩn bị cho kỳ thi.

Trước mắt, nhiều phụ huynh đề nghị giữ nguyên phương thức tuyển sinh 100% bằng bài thi tiếng Nhật chuyên trong năm học 2027-2028. Về lâu dài, cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tổ chức song song lớp chuyên Nhật dành cho học sinh đã học tiếng Nhật và lớp học tiếng Nhật dành cho học sinh có nền tảng tiếng Anh.