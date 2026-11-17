Bà Ngô Thị Xuân Ngọc - Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Quản lý thương hiệu Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phát biểu tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, nhãn hàng Phở Đệ Nhất của Acecook Việt Nam đồng hành cùng các hoạt động tôn vinh văn hóa ẩm thực, từ cuộc thi sáng tạo, tọa đàm về di sản đến không gian trải nghiệm sản phẩm.

Qua đó, doanh nghiệp góp phần gìn giữ bản sắc Phở truyền thống, kết nối di sản ẩm thực với đời sống đương đại và giới thiệu phở Việt đến du khách quốc tế.

Gìn giữ di sản Phở qua cách tiếp cận sáng tạo

Giá trị của Phở không chỉ nằm trong hương vị mà còn kết tinh từ tri thức dân gian, kinh nghiệm chế biến và câu chuyện nghề được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi nghệ nhân, mỗi gia đình làm nghề đều góp phần gìn giữ những bí quyết riêng, tạo nên bản sắc đặc trưng của Phở Việt.

Trong bối cảnh hiện đại, để những giá trị này tiếp tục được các thế hệ trân trọng, di sản cần thêm những phương thức tiếp cận mới. Việc sáng tạo các sản phẩm văn hóa, mở rộng quảng bá và tạo cơ hội trải nghiệm thực tế đóng vai trò quan trọng trên hành trình phát huy giá trị Phở.

Đây cũng là tinh thần của Cuộc thi "Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể Phở Hà Nội", do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Phở Đệ Nhất.

Các tác phẩm sáng tạo không chỉ mang đến góc nhìn mới mẻ về Phở Hà Nội mà còn mở ra nhiều chất liệu phục vụ quảng bá di sản trong tương lai.

Tọa đàm "Phở Việt - Giữ hương vị, tiếp nối tương lai" - Ảnh: DNCC

Câu chuyện bảo tồn và phát huy di sản tiếp tục được mở rộng tại tọa đàm"Phở Việt - Giữ hương vị, tiếp nối tương lai" ở Phở Sướng, quy tụ nghệ nhân, chuyên gia di sản và đại diện nhãn hàng Phở Đệ Nhất.

Đây là không gian để các bên chia sẻ góc nhìn gìn giữ bản sắc truyền thống, đồng thời tìm hướng tiếp cận phù hợp để Phở tiếp tục được thực hành và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện thương hiệu cho biết Acecook Việt Nam mong muốn đóng góp qua những hành động thiết thực như hỗ trợ nguồn lực, kết nối các bên và triển khai hoạt động quảng bá để Phở Việt tiếp cận đông đảo công chúng.

Trên cơ sở tôn trọng bản sắc nguyên bản, nhãn hàng không hướng đến việc thay thế trải nghiệm thưởng thức Phở của nghệ nhân, mà góp thêm một phương thức tiện lợi để nhiều người biết đến và yêu thích món ăn này, kể cả khi ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Phở Đệ Nhất

Xe phở Đệ Nhất tại Quảng trường phía Đông khu vực hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: DNCC

Định hướng lan tỏa giá trị phở truyền thống được hiện thực hóa tại không gian trải nghiệm Phở Đệ Nhất, đặt ở Quảng trường phía Đông khu vực hồ Hoàn Kiếm xuyên suốt Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội (13-11 đến 28-11-2026).

Điểm nhấn tại không gian này là dòng sản phẩm Phở Đệ Nhất hương vị Lõi Bò Gầu Giòn - sản phẩm tái hiện hương vị nước dùng đặc trưng cùng phần lõi bò, gầu giòn, mang đến lựa chọn tiện lợi để người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, dễ dàng thưởng thức hương vị phở truyền thống mọi lúc, mọi nơi.

Gian hàng Phở Đệ Nhất (Acecook Việt Nam) tại Chợ Đồng Xuân trong "Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026" thu hút đông đảo người tham gia - Ảnh: DNCC

Với hơn 30 năm gắn bó tại Việt Nam, Acecook Việt Nam dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ và quảng bá món phở truyền thống.

Thông qua nhãn hàng Phở Đệ Nhất, doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành dài hạn cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các cơ quan chuyên môn, nghệ nhân và cộng đồng để lan tỏa giá trị phở Việt ra quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể UNESCO.