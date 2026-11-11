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Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng Tổ Công tác kết nối giao thông vùng TP.HCM - TP Đồng Nai

tác giả
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Tổ Công tác kết nối giao thông vùng giữa TP.HCM và TP Đồng Nai, theo đó ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng Tổ Công tác kết nối giao thông vùng TP.HCM - TP Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng Tổ Công tác kết nối giao thông vùng giữa TP.HCM và TP Đồng Nai - Ảnh: QUANG ĐỊNH

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Tổ Công tác kết nối giao thông vùng giữa TP.HCM và TP Đồng Nai.

Theo quyết định, ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai, làm Tổ phó.

Các thành viên Tổ Công tác thuộc TP.HCM là lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan gồm ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Vĩnh Toàn, Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Ngô Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Anh Tú, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Ngoài ra, Tổ Công tác còn có đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. 

Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc TP.HCM có liên quan đến công trình, dự án kết nối vùng giữa hai địa phương cũng tham gia Tổ Công tác theo nội dung và phạm vi công việc liên quan.

Về phía TP Đồng Nai, các thành viên gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng (vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đồng Nai); ông Dương Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Anh Tú, Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Diệp Trường Vũ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Tương tự, chủ tịch UBND các phường, xã thuộc TP Đồng Nai có liên quan đến các công trình, dự án kết nối vùng giữa hai địa phương sẽ tham gia Tổ Công tác theo nội dung, phạm vi công việc có liên quan.

Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi về nhân sự, cơ cấu tổ chức hoặc phát sinh yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thành viên, Sở Xây dựng TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn yêu cầu duy trì hoạt động, Tổ Công tác có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, quyết định việc giải thể theo quy định, thông qua Sở Nội vụ để rà soát, tham mưu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng Tổ công tác kết nối giao thông vùng TP.HCM - TP Đồng Nai - Ảnh 2.Phó chủ tịch TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo giải ngân 100% vốn bồi thường trước cuối năm 2026

Các sở ngành, chủ đầu tư và địa phương ở TP.HCM phải tập trung đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn bồi thường được giao trước ngày 31-12-2026.

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    Chủ đề: Hoàng Nguyên Dinh TP.HCM Đồng Nai UBND TP.HCM

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