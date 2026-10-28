Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong: Giải phóng sức lao động cho cán bộ để làm việc lớn, việc khó

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 28-10, đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM do ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình quản lý, sử dụng biên chế và nhu cầu biên chế tại Sở Tài chính.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Quốc Phong ghi nhận khối lượng lớn công việc mà Sở Tài chính đảm nhận, đặc biệt là giai đoạn sau sắp xếp. Theo ông, đây đều là những lĩnh vực xương sống, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TP.HCM; đồng thời là khởi điểm của nhiều công tác phối hợp sở, ngành và giải quyết những tồn đọng.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh TP.HCM đang trong giai đoạn xây dựng đề án biên chế tổng thể trên cơ sở những cơ chế đặc biệt, thẩm quyền riêng.

Do đó ông đề nghị Sở Tài chính tiếp tục rà soát vị trí việc làm nhưng theo hướng phù hợp thực tế, không bó buộc trong quyết định của Sở Nội vụ nhưng đảm bảo đúng tinh thần một vị trí việc làm có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ.

Ngoài ra, ông đề nghị Sở Tài chính khẩn trương rà soát tính hợp lý trong hoạt động bộ máy, trong đó tinh gọn, sắp xếp các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, sau đó nhanh chóng đảm bảo ổn định, tránh gây ảnh hưởng đến thủ tục người dân, doanh nghiệp.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh: "Khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu công việc ngày càng cao, nhưng biên chế thì không thể tăng mãi và có lộ trình giảm. Câu chuyện lúc này là phải điều chỉnh hiệu quả lao động, thể hiện ở phương pháp giải quyết và xử lý vấn đề".

Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Song song đó, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính đẩy nhanh số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" để triển khai công việc hiệu quả; đẩy mạnh thủ tục toàn trình, phân cấp, phân tuyến tối ưu và tăng cường hướng dẫn người dân.

"Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng xử lý những đầu việc mang tính thủ tục, quy trình để giải phóng lao động cán bộ. Từ đó mới có thể dành thời gian giải quyết những chuyện khó, những chuyện phức tạp, những chuyện lớn, điển hình là những dự án, doanh nghiệp quy mô lớn", ông Phong nói và đề nghị Sở tính toán đổi mới và áp dụng công nghệ trong quy trình làm việc.

Phó bí thư thường trực Lê Quốc Phong cũng yêu cầu nâng cao đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, tận dụng AI hiệu quả trong công tác, xây dựng kế hoạch tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Sở Tài chính TP.HCM thiếu 123 công chức, đề xuất bổ sung 80 người Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: QUANG ĐỊNH Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.HCM, từ sau sáp nhập, Sở đảm nhận gần 35% tổng số nhiệm vụ giao cho 15 sở, ngành và là đơn vị có số lượng nhiệm vụ được giao cao nhất. Về nhân sự, Sở được giao 572 biên chế công chức, nhưng hiện có mặt 449 người (thiếu 123), gồm 10 thành viên ban giám đốc và 439 công chức bố trí tại 18 phòng chuyên môn. Trong số nhân sự hiện có, Sở đang cử 20 công chức, 15 viên chức thực hiện nhiệm vụ tại 35 tổ địa bàn, biệt phái 4 nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM và 1 công chức biệt phái đến Văn phòng UBND TP.HCM. Sở Tài chính kiến nghị duy trì ổn định 572 biên chế được giao, đồng thời bổ sung 80 công chức. Trong đó, 20 nhân sự dự kiến từ Kho bạc Nhà nước, 10 nhân sự từ các cơ quan quản lý nhà nước khác, 10 viên chức hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc Sở tiếp nhận vào làm công chức và 40 nhân sự từ nguồn nhân lực chất lượng cao.