Ê kíp thực hiện nội soi ruột non bóng kép, tìm nguyên nhân và cầm máu cho nam thanh niên bị loét túi thừa Meckel ở ruột non - Ảnh: BVCC

Ngày 26-11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa nội soi đã ứng dụng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép và kẹp clip cầm máu cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng.

Đây là bước ngoặt quan trọng trong triển khai các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu tại bệnh viện. Đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện kỹ thuật can thiệp cầm máu từ ruột non bằng nội soi ruột non bóng kép tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, bệnh nhân N.N.A. (17 tuổi, ở xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, lúc nhập viện tình trạng thiếu máu nặng, da niêm nhợt và có tiêu phân đen, đau bụng.

Kết quả nội soi dạ dày không thấy vị trí xuất huyết, nội soi đại tràng có nhiều phân đen lẫn máu đông, đồng thời tình trạng chảy máu tiêu hóa của bệnh nhân vẫn đang tiếp diễn. Ê kíp quyết định thực hiện nội soi ruột non bóng kép để khảo sát tìm nguyên nhân từ ruột non.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Trưởng khoa nội soi, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - trực tiếp thực hiện nội soi ruột non bóng kép, kết quả phát hiện một túi thừa Meckel kích thước khoảng 4cm, ở miệng túi thừa có một ổ loét khoảng 2cm đang chảy máu, đáy có nhú mạch máu. Ê kíp tiến hành kẹp 4 clip cầm máu thành công.

Sau can thiệp, tình trạng chảy máu xuất huyết tiêu hóa đã được kiểm soát. Quá trình can thiệp khoảng 30 phút, người bệnh được truyền 6 đơn vị máu và các chế phẩm của máu. Hiện tại, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, da niêm hồng, không còn đau bụng và chảy máu. Các chỉ số xét nghiệm huyết học đã cải thiện tốt.

Túi thừa Meckel là một bất thường bẩm sinh của ống tiêu hóa (thường nằm ở ruột non), có thể tồn tại âm thầm và không gây triệu chứng trong thời gian dài. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, túi thừa có thể gây loét, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí dẫn đến mất máu nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ em và người trẻ tuổi.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Mai, việc sử dụng hệ thống nội soi ruột non bóng kép giúp khảo sát, chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt ở ruột non rất hiệu quả.

Được sử dụng trong việc chẩn đoán, xử trí điều trị các bệnh lý: xuất huyết tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân, khối u, polyp, dị dạng mạch máu và tổn thương viêm loét ruột non… hỗ trợ bác sĩ thực hiện nhiều kỹ thuật như sinh thiết, cầm máu, cắt polyp, nong hẹp và lấy dị vật khi có chỉ định phù hợp.