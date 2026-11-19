Ảnh chụp thực địa các tảng đá cổ tại quần thể Shimen, Trung Quốc - Ảnh: NATURE

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện mẫu đá có niên đại khoảng 3,95 tỉ năm tại quần thể Shimen, tỉnh Hà Bắc. Đây là một trong những mẫu đá cổ nhất từng được tìm thấy trên Trái đất.

Theo trang IFLScience ngày 18-11, phát hiện cung cấp thêm bằng chứng về quá trình hình thành vỏ Trái đất và hiện tượng hút chìm vật chất từ thời kỳ hành tinh còn rất non trẻ.

Nhóm nghiên cứu do Viện Khoa học địa chất Trung Quốc tại Bắc Kinh dẫn đầu đã xác định niên đại các tảng đá tại quần thể Shimen bằng cách phân tích mẫu đá và những tinh thể zircon bên trong.

Zircon là khoáng vật đặc biệt hữu ích trong nghiên cứu địa chất vì có khả năng lưu giữ dấu vết phóng xạ qua hàng tỉ năm. Bằng cách đo tỉ lệ uranium và chì trong tinh thể này, các nhà khoa học xác định mẫu đá có tuổi khoảng 3,95 tỉ năm.

Kết quả đưa mẫu vật vào nhóm đá cổ thứ hai từng được phát hiện, chỉ sau đá cổ tại quần thể Acasta Gneiss ở Canada, có niên đại khoảng 4,03 tỉ năm.

Trái đất hình thành cách đây khoảng 4,54 tỉ năm, nhưng những mẫu đá còn sót lại từ giai đoạn đầu rất hiếm. Điều này khiến giới khoa học gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu thời điểm hình thành lớp vỏ lục địa đầu tiên và sự khởi đầu của các hoạt động kiến tạo.

Đáng chú ý, phân tích đồng vị hafnium và oxy-18 trong zircon cho thấy vật chất tạo nên mẫu đá từng tồn tại gần bề mặt, tiếp xúc với nước trước khi bị đưa xuống độ sâu khoảng 50km dưới lòng đất.

Phát hiện cung cấp bằng chứng cho thấy quá trình hình thành vỏ Trái đất và sự phân hóa giữa lớp vỏ với lớp phủ đã diễn ra từ ít nhất 4,3 tỉ năm trước.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý hiện tượng hút chìm vật chất được ghi nhận không đồng nghĩa Trái đất khi đó đã có cơ chế kiến tạo mảng giống ngày nay. Quá trình này có thể bắt nguồn từ những đợt vật chất nóng trong lớp phủ trồi lên quy mô lớn hoặc một vụ va chạm thiên thể.

Nhóm nghiên cứu cho biết cần tiếp tục phân tích thành phần đồng vị và đặc điểm địa hóa của các mẫu đá cổ trong khu vực để hiểu rõ hơn quá trình tiến hóa của lớp vỏ và lớp phủ Trái đất thời kỳ đầu.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature.