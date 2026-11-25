Chuẩn tinh J1504+6252 có độ dịch chuyển đỏ là 8,13 - Ảnh: NASA

Theo trang IFLScience ngày 24-11, kính viễn vọng không gian Euclid thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hiện một chuẩn tinh tồn tại mới 630 triệu năm tuổi sau Vụ Nổ lớn, chứa hố đen có khối lượng gấp 360 triệu lần Mặt trời.

Chuẩn tinh mới được đặt tên J1504+6252, còn có biệt danh Dún Aonghasa, có độ dịch chuyển đỏ là 8,13 (một cách thức đo khoảng cách của các thiên thể), trở thành chuẩn tinh xa nhất từng được xác nhận, đồng thời cũng là chuẩn tinh đầu tiên có độ dịch chuyển đỏ trên 8.

Ánh sáng từ thiên thể này được phát ra khi vũ trụ mới khoảng 630 triệu năm tuổi, sớm hơn kỷ lục trước đó 40 triệu năm.

Sau khi xác định đây là ứng viên tiềm năng, các nhà khoa học sử dụng dữ liệu quan sát từ Đài thiên văn W.M. Keck, kính Hubble, Đài thiên văn Large Binocular và kính James Webb để xác nhận.

Chuẩn tinh là trạng thái hoạt động cực mạnh của hố đen siêu nặng, khi vật chất xung quanh bị hút vào và giải phóng lượng năng lượng khổng lồ, khiến khu vực này phát sáng rực rỡ.

Theo tiến sĩ Julien Wolf, đồng tác giả chính làm việc tại Viện Thiên văn Max Planck (Đức), việc tìm kiếm những chuẩn tinh ngày càng xa không đơn thuần nhằm phá kỷ lục.

Những thiên thể xuất hiện gần thời điểm Vụ Nổ lớn (Big Bang) giúp giới khoa học xác định khoảng thời gian mà các hố đen phải trải qua để đạt khối lượng khổng lồ như hiện nay.

Hiện có ba giả thuyết chính giải thích nguồn gốc hố đen siêu nặng trong vũ trụ sơ khai.

Một là những đám mây khí khổng lồ sụp đổ trực tiếp dưới tác động của lực hấp dẫn, tạo thành hố đen có khối lượng lớn ngay từ đầu.

Hai là hố đen hình thành từ những ngôi sao khối lượng lớn, sau đó phát triển cực nhanh nhờ hút vật chất xung quanh.

Ba là hố đen nguyên thủy ra đời ngay trong những khoảnh khắc đầu tiên sau Vụ Nổ lớn.

Đáng chú ý, hố đen trong chuẩn tinh Dún Aonghasa hiện không có tốc độ bồi tụ vật chất quá cao.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tốc độ này có thể từng lớn hơn trong quá khứ nhưng đặc điểm quan sát được hiện phù hợp với giả thuyết sụp đổ trực tiếp của những đám mây khí khổng lồ.

Tuy nhiên, kết quả chưa đủ để xác định chính xác cơ chế hình thành. Các nhà khoa học cần phát hiện thêm những chuẩn tinh có độ dịch chuyển đỏ cao để kiểm chứng các giả thuyết.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics.