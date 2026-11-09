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Phạt 5 triệu đồng người phụ nữ nhiều lần đến trụ sở phường livestream, la hét

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Do không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị về tranh chấp với nhà giáp ranh, một phụ nữ nhiều lần đến UBND phường Cai Lậy la hét, livestream trên mạng xã hội và có lời lẽ xúc phạm cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Livestream xúc phạm cán bộ tại trụ sở UBND phường, người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Bà T. đến trụ sở UBND phường Cai Lậy la hét, lớn tiếng, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội và có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ phường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG cắt từ clip

Ngày 9-11, thông tin từ Công an phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp, cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà Phan Thị T. (58 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, bà T. có đơn phản ánh, kiến nghị gửi UBND phường Cai Lậy, yêu cầu giải quyết việc một hộ dân xây dựng nhà giáp ranh khiến tường nhà bà bị nứt, xi măng và vật liệu xây dựng rơi vãi sang nhà.

UBND phường đã tiếp nhận, mời các bên đến làm việc. Tuy nhiên, bà T. không đồng ý với kết quả giải quyết và được hướng dẫn liên hệ cơ quan có thẩm quyền hoặc Tòa án để được xem xét theo quy định.

Sau đó, bà T. nhiều lần đến trụ sở UBND phường Cai Lậy la hét, lớn tiếng, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội và có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm lãnh đạo UBND phường.

Đỉnh điểm, khoảng 7h50 ngày 4-11, bà T. cùng con trai và một người phụ nữ khác đến UBND phường Cai Lậy tiếp tục yêu cầu giải quyết vụ việc. 

Tại đây, bà T. đi vào Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, liên tục la hét, livestream và có lời lẽ xúc phạm cán bộ, công chức đang thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, bà T. tiếp tục xuống khu vực Trung tâm Phục vụ hành chính công, nơi đang tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân.

Dù được công chức tiếp dân mời vào phòng để trao đổi, ghi nhận ý kiến và giải thích, bà T. không đồng ý mà tiếp tục đi lại, la hét, quay video và livestream với nội dung nêu tên, xúc phạm lãnh đạo UBND phường.

Theo cơ quan Công an, hành vi trên gây ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, làm gián đoạn quá trình giải quyết thủ tục hành chính, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở và ảnh hưởng đến người dân đến giao dịch.

Công an phường Cai Lậy đã nhiều lần mời bà T. đến trụ sở để tống đạt quyết định xử phạt nhưng bà không đến. Tổ công tác sau đó đến nhà để triển khai quyết định và giải thích quy định pháp luật, tuy nhiên bà T. không đồng ý ký nhận.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, có người chứng kiến ký xác nhận.

Livestream xúc phạm cán bộ tại trụ sở UBND phường, người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng - Ảnh 2.Livestream xúc phạm cán bộ, một chủ tài khoản Facebook ở TP Huế bị bắt

Một chủ tài khoản Facebook ở TP Huế sử dụng mạng xã hội để livestream, đăng tải clip xúc phạm cán bộ nhà nước, cán bộ công an… Người này sau đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

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    Chủ đề: la hét Đồng Tháp xúc phạm Livestream

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