Phan Hồng Việt - người cháu ngoại đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phan Hồng Việt - người cháu ngoại đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: NVCC

Anh Phan Hồng Việt tin rằng nếu còn sống chắc chắn ông ngoại - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông nội - cố Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Anh, mẹ - giáo sư, tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh và bố - tiến sĩ vật lý Phan Trúc Long, đều rất vui mừng và tự hào về tấm Huân chương Lao động hạng nhì mà anh được trao tặng đợt này.

Hai thầy trò Hồng Việt - Nhã Uyên cùng được trao Huân chương Lao động

Niềm vui như nhân đôi với anh Phan Hồng Việt khi học trò của vợ chồng anh là Nguyễn Trọng Nhã Uyên cũng được trao Huân chương Lao động hạng nhì đợt này. Hai thầy trò là những người đầu tiên trong bộ môn dancesport được trao Huân chương Lao động hạng nhì.

Thành tựu đặc biệt được Nhà nước ghi nhận khiến anh Phan Hồng Việt vô cùng xúc động bởi đã không phụ lòng tin tưởng, ủng hộ của gia đình, đặc biệt là ông ngoại, cho quyết định táo bạo bỏ kinh doanh theo khiêu vũ thể thao của anh năm xưa.

Vợ chồng Hồng Việt - Thu Trang bên học trò cưng Nhã Uyên (phải) - Ảnh: NVCC

Tấm Huân chương Lao động hạng nhì ghi nhận những đóng góp to lớn của Phan Hồng Việt với môn khiêu vũ thể thao trong cả vai trò vận động viên và huấn luyện viên.

Khi còn là vận động viên, anh và vợ tạo thành một "huyền thoại" của khiêu vũ thể thao nước nhà những buổi đầu khi cặp nhảy 7 năm liên tục vô địch hạng Standard tại giải quốc gia, trong đó có 3 năm vô địch toàn năng.

Đến khi dừng sự nghiệp thi đấu để toàn tâm cho huấn luyện, đào tạo (khoảng năm 2015), cặp nhảy Hồng Việt - Thu Trang lại tiếp tục tạo dựng huyền thoại. Học trò của họ hết lớp này tới lớp khác liên tục chinh phục những giải đấu lớn trên thế giới.

Mới nhất, Nhã Uyên xuất sắc giành huy chương bạc solo nữ Latin tại Giải Vô địch khiêu vũ thể thao thế giới 2026.

Mùa giải năm 2025, Nhã Uyên giành huy chương đồng solo nữ Latin; còn Lý Vân Dung, cũng là học trò của vợ chồng Hồng Việt - Thu Trang, giành huy chương bạc solo nữ Standard.

Có thể nói Hồng Việt - Thu Trang chính là những người đầu tiên gây dựng và phát triển bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam và góp sức đưa nó phát triển như ngày nay.

Ít ai ngờ, Phan Hồng Việt từng theo truyền thống học tập, nghiên cứu của gia đình, rất giỏi công nghệ thông tin, làm chủ một công ty công nghệ phát đạt, nhưng đã bỏ tất cả để toàn tâm toàn ý cho niềm đam mê khiêu vũ thể thao.

Bất ngờ hơn nữa là quyết định táo bạo năm đó của anh được ông ngoại là vị tướng lừng lẫy và mẹ là nhà khoa học tài danh ủng hộ.

Bố anh, tiến sĩ vật lý Phan Trúc Long, nếu còn sống chắc chắn cũng sẽ ủng hộ quyết định theo đuổi đam mê của con trai. Bởi không ai khác, chính bố đã dạy Phan Hồng Việt những điệu nhảy đầu tiên.

Hồng Việt và vợ Thu Trang hồi còn thi đấu - Ảnh: NVCC

Cú xoay bất ngờ của số phận

Phan Hồng Việt bất ngờ đến với khiêu vũ thể thao khi đã là một người đàn ông thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ, nhưng thực ra đó lại là cuộc trở về với niềm đam mê thể thao từ nhỏ. Phan Hồng Việt kể anh chơi thể thao rất tốt, đủ các môn. Anh từng tập trong những đội bóng đá gần chuyên nghiệp, tập võ cũng rất cừ.

Nhưng rồi, theo truyền thống "khoa bảng" của gia đình, bố và mẹ đều là nhà khoa học, lớn lên Phan Hồng Việt theo học ngành tin học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Rất giỏi công nghệ thông tin, ra trường anh làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh công nghệ ăn nên làm ra vào thời kỳ đất nước vừa đổi mới, đang mở cửa và chuyển đổi mạnh mẽ.

Điệu nhảy Hồng Việt - Thu Trang dành tặng Khánh Thi - Nguồn: Kênh YouTube Khanh Thi - Phan Hien

Trong một lần công tác Singapore, anh được mời đến xem một giải đấu dancesport. Lần đầu tiên thấy có một thứ kiểu khiêu vũ rất khác, đầy năng lượng và cuốn hút, Hồng Việt đã bị mê hoặc. Anh bắt đầu tìm hiểu về bộ môn này.

Đó là thời điểm đầu những năm 2000. Trước đó Hồng Việt đã học một số bài khiêu vũ cổ điển từ bố mình - một nhà khoa học nhưng rất yêu thích âm nhạc và khiêu vũ, đã mở câu lạc bộ khiêu vũ thuộc hàng đầu tiên ở Hà Nội những năm đầu Đổi mới.

Với khiêu vũ thể thao thì Hồng Việt không thể tìm được thầy dạy ở trong nước bởi nó chưa được du nhập vào Việt Nam. Không bỏ cuộc, Hồng Việt ra nước ngoài tìm những thầy giỏi nhất để theo học.

Không chỉ tập chơi, anh tập luyện chuyên cần, cùng với bạn nhảy Thu Trang mà sau này trở thành vợ anh, để đi thi đấu.

Ban đầu Hồng Việt vẫn cố gắng duy trì cả công việc kinh doanh và đam mê dancesport, nhưng sau cú sốc mất mẹ năm 2009, anh thấy mình chỉ nên toàn tâm toàn lực cho một thứ. Và anh chọn khiêu vũ thể thao, bởi đó là thứ cho anh được sống với điều mình yêu thích.

Hồng Việt huấn luyện cho học trò Nhã Uyên - Ảnh: NVCC

Chiếc cúp tặng mẹ và bài học của ông ngoại Một điều an ủi rất lớn với Hồng Việt là trước khi mất, mẹ anh đã được nhìn thấy thành công của người con trai duy nhất với khiêu vũ thể thao. Năm 2007, đoạt được cúp vô địch quốc gia đầu tiên, Hồng Việt đã mang tặng cho mẹ. Bà đã để chiếc cúp ngay đầu giường mình suốt hai năm, cho tới ngày bà qua đời. Hồng Việt biết mẹ rất tự hào về thành quả và con đường của con trai. Bố anh thì mất từ khi con trai vừa thực sự bắt đầu theo đuổi khiêu vũ thể thao một cách nghiêm túc, không được nhìn thấy con trai đã thực hiện niềm đam mê khiêu vũ của ông theo một cách đẹp như vậy. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồng Việt - Thu Trang lại bất ngờ dừng lại sự nghiệp của một vận động viên để toàn tâm lo cho học trò. Kết quả cũng đầy mỹ mãn. Các học trò lần lượt chinh phục những giải đấu lớn trên thế giới. Riêng cô học trò cưng Nhã Uyên còn được nhận Huân chương Lao động hạng nhì. "Khi nhìn lại, tôi thấy những thành tích của mình có thể rất nhỏ bé so với ông cha mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện. Tôi vẫn nhớ như in bài học của ông ngoại dành cho mình: nghề gì, việc gì cũng đều đáng trân trọng nếu có ích cho cộng đồng", Hồng Việt chia sẻ.