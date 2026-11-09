Phái đoàn nông nghiệp lớn của Mỹ đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ tham quan các gian hàng sản phẩm thời trang thủ công sử dụng nguồn nguyên liệu xuất xứ từ Mỹ tối 9-11 - Ảnh: THANH HIỆP



Tối 9-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường dự chương trình tôn vinh quan hệ đối tác nông nghiệp Việt Nam - Mỹ và không gian kết nối doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản của hai nước.

Tham dự sự kiện có ông Stephen Vaden, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cùng hơn 30 doanh nghiệp nông nghiệp Mỹ.

TP.HCM mong Mỹ mở cửa hơn cho nông sản Việt

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định hợp tác nông nghiệp đang trở thành một trụ cột thiết thực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi lễ - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Cường nhận định quan hệ đối tác nông nghiệp Việt Nam - Mỹ được vun đắp qua nhiều năm, không chỉ thông qua thương mại mà còn bằng hợp tác kỹ thuật và sự tin cậy lẫn nhau.

Trong năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Mỹ sang Việt Nam tăng kỷ lục 45%, đạt 5,6 tỉ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 10 thị trường lớn nhất của Mỹ. Ở chiều ngược lại, Mỹ là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam.



Lãnh đạo TP.HCM cho rằng thế mạnh nông nghiệp hai nước có tính bổ trợ cho nhau. Bông, đậu tương và ngô của Mỹ góp phần cung ứng nguyên liệu cho các ngành dệt may, chăn nuôi và chế biến của Việt Nam. Trong khi đó cà phê, hạt điều, trái cây và thủy sản Việt Nam góp phần đa dạng lựa chọn của người tiêu dùng Mỹ.

Các doanh nghiệp Việt tìm hiểu về các mặt hàng nông, lâm, thủy sản từ các doanh nghiệp Mỹ trong phái đoàn của Bộ Nông nghiệp Mỹ - Ảnh: THANH HIỆP

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM định hướng phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, đồng thời mong muốn hợp tác với các đối tác Mỹ trong lĩnh vực giống cây trồng, công nghệ sinh học và chuyển giao công nghệ.

Ông Cường nhấn mạnh thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Mỹ mở rộng hoạt động thương mại, đầu tư và phối hợp với Tổng lãnh sự quán Mỹ kết nối doanh nghiệp hai bên. Thành phố cũng mong phía Mỹ tiếp tục tạo thuận lợi để nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường nước này.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ: Việt Nam là thị trường đặc biệt quan trọng

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trò chuyện cùng Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Melissa A. Brown tại chương trình - Ảnh: THANH HIỆP

Về phía nước bạn, bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, đánh giá thành phố là thị trường năng động, mang đến nhiều cơ hội cho hoạt động xuất khẩu và kinh doanh của doanh nghiệp Mỹ.

Bà cho biết Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Mỹ luôn quan tâm thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, đồng thời xây dựng quan hệ thương mại vững mạnh, công bằng và cùng có lợi với Việt Nam.

Theo bà Brown, xuất khẩu nông sản Mỹ sang Việt Nam trong năm trước tăng trưởng cao hơn so với các thị trường xuất khẩu khác trên thế giới.

Bà bày tỏ nguyện vọng hai bên tiếp tục phát huy kết quả này, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ có mặt tại Việt Nam xây dựng quan hệ đối tác mới với doanh nghiệp và nhà nhập khẩu trong nước.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Stephen Vaden tiết lộ rằng đoàn công tác đến Việt Nam lần này là phái đoàn thương mại nông nghiệp lớn nhất trong lịch sử Bộ Nông nghiệp Mỹ, đồng thời là phái đoàn lớn nhất mà bộ này từng tổ chức đến một quốc gia.

Ông Stephen Vaden, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ - Ảnh: THANH HIỆP



Trong ngày 9-11, đoàn đã tham quan TP.HCM, gặp gỡ các hiệp hội trong lĩnh vực gỗ, bông và da; đến hệ thống siêu thị MM Mega Market để tìm hiểu các sản phẩm Mỹ đang được phân phối tại Việt Nam và nhiều hoạt động khác.

Thứ trưởng Vaden nhấn mạnh lại nhận xét về quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai nước thực sự bổ trợ nhau rõ nét.

Mỹ xuất khẩu bông sang Việt Nam, trong khi Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc trở lại Mỹ. Mỹ cũng cung cấp nguyên liệu da phục vụ ngành sản xuất giày dép của Việt Nam, còn Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm nội thất sang thị trường Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Stephen Vaden Đây là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Sự hợp tác này mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ, người tiêu dùng hai nước cũng như các doanh nghiệp Việt Nam

Thứ trưởng Mỹ cho biết mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác bền vững với các hiệp hội Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu thêm nguyên liệu từ Mỹ sang Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ.

Ông Vaden đánh giá Việt Nam không chỉ là một trong những thị trường phát triển nhanh mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp Mỹ.