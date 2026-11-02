Đại sứ Mỹ: Khắc phục di sản chiến tranh là cam kết của riêng tôi với Việt Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đón tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thành phố ngày 2-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Trưa 2-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks và đoàn thủy thủ tàu tuần duyên USCGC Bertholf nhân chuyến thăm tại thành phố.

Mở rộng dư địa hợp tác đầu tư TP.HCM - Mỹ

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Được đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu. TP.HCM luôn là địa phương đi đầu trong thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với đối tác của Mỹ.

Đề cập chuyến thăm của tàu tuần duyên Mỹ USCGC Bertholf đến TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm cũng góp phần củng cố quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng Việt Nam - Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh trên biển, một nội dung được lãnh đạo TP.HCM đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Theo ông Được, ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đầu tư, kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực. Điều này thể hiện tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn.

Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ thành phố đang chuyển đổi nền kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển mới.



TP.HCM cũng đang phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, hướng đến thu hút các định chế tài chính trên thế giới tham gia xây dựng và phát triển trung tâm, qua đó huy động thêm nguồn lực cho thành phố.

Song song đó, thành phố chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời xây dựng trung tâm năng lượng tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tận dụng lợi thế cảng biển để phát triển lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch.

Ông Được bày tỏ mong muốn có thêm doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao, chip bán dẫn, tài chính và năng lượng đến đầu tư, cùng phát triển với TP.HCM.



Đại tá Andrew Pate, chỉ huy trưởng tàu Tuần duyên Mỹ USCGC Bertholf gửi tặng tranh lưu niệm đến lãnh đạo TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Người đứng đầu UBND TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, từ rà phá bom mìn, tháo gỡ vật liệu nổ, xử lý đất đai bị ô nhiễm đến hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Riêng trong chiến dịch 500 ngày đêm vừa qua, hai bên đã hợp tác tìm kiếm và quy tập gần 1.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh.

Đại sứ Mỹ cam kết cùng giải quyết di sản chiến tranh với Việt Nam

Đáp lời, Đại sứ Jennifer Wicks nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà là thúc đẩy hợp tác kinh tế, hướng tới cân bằng cán cân thương mại, đồng thời phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân hai nước.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks - Ảnh: THANH HIỆP

Đại sứ mong muốn doanh nghiệp Mỹ có thể tiếp cận thị trường và hoạt động trong môi trường minh bạch, với các quy định pháp luật rõ ràng.

Bà Wicks nêu đã nhận được nhiều ý kiến tích cực từ doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM.

Đề cập đến hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ trong những chuyến thăm gần đây đến Quảng Trị và sân bay Biên Hòa đã giúp bà hiểu rõ hơn về những hệ quả chiến tranh còn để lại, đồng thời chứng kiến sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Mỹ trong nỗ lực khắc phục hậu quả.

Đại sứ bày tỏ việc tiếp tục cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh không chỉ là cam kết của bà với Quốc hội Mỹ và lãnh đạo Mỹ tại Washington, mà còn là cam kết xuất phát từ chính bản thân bà.

Bà khẳng định Việt Nam có thể tin tưởng rằng bà sẽ tiếp tục nỗ lực, sát cánh cùng Việt Nam giải quyết những di sản chiến tranh.

Ngoài ra, Mỹ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để hỗ trợ chuyển giao bền vững các chương trình y tế do Mỹ tài trợ, đặc biệt trong hai năm tới.

Về chuyến thăm của tàu USCGC Bertholf, bà Đại sứ cho rằng đây là kết quả tốt đẹp cho sự hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai quốc gia ven biển. Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong ngăn chặn buôn bán ma túy, đánh bắt hải sản bất hợp pháp cùng các loại tội phạm hàng hải khác.