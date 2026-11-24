Bến đò Bình Quới tiếp tục tạm ngưng hoạt động từ ngày 29-11 tới - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo thông báo của Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến đò Bình Quới (đơn vị khai thác phà Bình Quới), từ ngày 29-11 bến đò này sẽ tạm ngưng hoạt động do hết gia hạn.

Theo đơn vị này, những vướng mắc về thủ tục pháp lý là vấn đề tồn tại suốt nhiều năm qua. Dù mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động để giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đơn vị vẫn phải chấp hành các quy định hiện hành.

"Đây chỉ là thông báo tạm ngưng, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình để đáp lại sự mong đợi của bà con", đơn vị khai thác bến đò Bình Quới chia sẻ.

Đơn vị khai thác mong người dân chia sẻ thông tin rộng rãi để những hành khách thường xuyên qua phà chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, tránh ảnh hưởng đến việc đi học, đi làm hằng ngày.

Phà Bình Quới là tuyến giao thông đường thủy kết nối trực tiếp giữa quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức (cũ), giúp nhiều người dân rút ngắn quãng đường đi lại giữa hai khu vực.

Đây là lựa chọn quen thuộc của người dân, giúp san sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến đường quanh khu vực như cầu Bình Triệu, quốc lộ 13, trục Đinh Bộ Lĩnh - Xô Viết Nghệ Tĩnh…

Tuy nhiên từ tháng 7-2024, phà Bình Quới phải tạm ngưng hoạt động do vướng các thủ tục pháp lý về thuê đất, thuê mặt nước và giấy phép bến. Khi đó, người dân buộc phải đi vòng qua cầu Bình Triệu hoặc các tuyến đường lân cận để qua lại giữa quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức cũ.

Tháng 11-2025, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho UBND phường Bình Quới và UBND phường Thủ Đức cũ (hai đầu bến) tiếp tục gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới do Công ty TNHH TMDV vận tải Bến đò Bình Quới khai thác, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trong khu vực. Thời hạn gia hạn là 12 tháng.

Đến ngày 13-12-2025, phà Bình Quới chính thức hoạt động lại sau khoảng thời gian dài tạm ngưng. Đến nay khi gần một năm hoạt động trở lại, tuyến phà này tiếp tục phải dừng hoạt động từ cuối tháng 11 này.