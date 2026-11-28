Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn tặng hoa tri ân các nguyên lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ - Ảnh: Petrovietnam

Hành trình 65 năm xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh

Hành trình của Petrovietnam bắt đầu từ ngày 27-11-1961, khi Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 được thành lập trong bối cảnh điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đến năm 1975, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam ra đời, đặt nền móng cho sự phát triển thống nhất của ngành dầu khí trên phạm vi cả nước.

Nhìn lại hơn sáu thập niên, giá trị cốt lõi làm nên dấu ấn của doanh nghiệp không chỉ nằm ở những mỏ dầu, tuyến đường ống hay các nhà máy quy mô lớn, mà còn ở khát vọng tự tìm ra nguồn tài nguyên và tự làm chủ công nghệ của nhiều thế hệ người làm dầu khí.

Từ những bước đi đầu tiên, Tập đoàn đã từng bước mở rộng chuỗi giá trị đồng bộ: từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu thô đến lọc hóa dầu, từ khí đến điện và đạm, từ dịch vụ kỹ thuật dầu khí đến dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, năng lượng.

Bản lĩnh dám dấn thân vào những địa bàn khó khăn, giải quyết các bài toán kỹ thuật chưa có tiền lệ cùng kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, luôn đặt yếu tố an toàn của con người và công trình lên trước đã trở thành nền tảng giúp Petrovietnam vận hành ổn định, liên tục các dự án trọng điểm.

Chặng đường 65 năm cũng ghi dấu sự phối hợp chặt chẽ giữa Tập đoàn với các địa phương, tổ chức nghiên cứu, đào tạo cùng mạng lưới nhà thầu, đối tác trong nước và quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho toàn chuỗi hoạt động.

Ba trụ cột chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam xác định mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững gắn liền với việc tạo dựng những năng lực dài hạn cho ngành năng lượng.

Người lao động PETROVIETNAM trên công trình dầu khí - Ảnh: Petrovietnam

Trọng tâm của Tập đoàn là chủ động hơn về nguồn cung, nâng cao hiệu quả triển khai dự án, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn và từng bước hình thành các lĩnh vực công nghiệp - năng lượng mới trên nền tảng thế mạnh sẵn có.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tập đoàn tập trung vào ba trọng tâm chính: một là giữ vững nền tảng dầu khí cốt lõi gồm tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khai thác hiệu quả. Hai là nối các mắt xích thành chuỗi giá trị đồng bộ, gắn tài nguyên với chế biến, hạ tầng, thị trường và dịch vụ kỹ thuật.

Ba là đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa công nghệ, phát triển đội ngũ nhân lực chuyên sâu và nâng cao năng lực của chuỗi cung ứng nội địa.

Từ năng lực tích lũy đến khát vọng toàn cầu

Trước sự chuyển dịch nhanh chóng của thị trường năng lượng toàn cầu, Petrovietnam lựa chọn hướng đi dựa trên nội lực thực chất: lấy dầu khí làm nền tảng để mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp - năng lượng mới, không chạy theo quy mô bằng mọi giá nhưng cũng không bỏ lỡ các cơ hội mang tính chiến lược.

Song song với việc đầu tư cho nghiên cứu, thiết kế và phát triển đội ngũ chuyên gia trẻ, Tập đoàn đẩy mạnh chiến lược vươn ra thị trường quốc tế thông qua các mũi nhọn cụ thể: thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài; kinh doanh quốc tế dầu, khí, LNG; và xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật, chế tạo công trình năng lượng ra thế giới.

Mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp là nâng cao sức cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế, đứng vững qua các chu kỳ biến động của thị trường.

Chia sẻ về dấu mốc 65 năm phát triển, ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, nền tảng công nghiệp, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp với bốn giá trị "Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình" được hun đúc qua nhiều thế hệ chính là bệ phóng để Tập đoàn bước vào chặng đường mới.

"'Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu' không chỉ là chủ đề của dấu mốc 65 năm, mà còn là định hướng hành động để Petrovietnam tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng không gian phát triển và củng cố vị thế quốc tế trong giai đoạn tiếp theo", ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.