Ông Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LVMH, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm công nghệ và đổi mới sáng tạo VivaTech ở Paris, Pháp ngày 17-6 - Ảnh: AFP

Theo tờ Telegraph (Anh), tỉ phú Bernard Arnault, người giàu nhất châu Âu, đã nâng giới hạn tuổi đảm nhiệm chức vụ quản lý tại công ty mẹ của tập đoàn LVMH lên 95 tuổi. Thay đổi này có thể giúp ông tiếp tục nắm quyền điều hành đế chế sở hữu hơn 70 thương hiệu xa xỉ trong 18 năm tới.

Thông tin được tiết lộ trong hồ sơ doanh nghiệp công bố tại Paris trong tuần này. Theo tài liệu có tên "projet de fusion" (dự án sáp nhập), được nộp lên cơ quan sở hữu trí tuệ Pháp, giới hạn tuổi đối với chức vụ tổng giám đốc điều hành hợp danh được ấn định ở mức 95 tuổi.

Với quy định mới, ông Arnault, hiện 77 tuổi, có thể tiếp tục giữ quyền kiểm soát thực tế tập đoàn này đến năm 2044.

Theo Chỉ số tỉ phú Bloomberg, tài sản của ông Arnault ước tính khoảng 131 tỉ USD.

Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc LVMH của ông Arnault, nhằm giúp gia đình ông tiếp tục nắm quyền kiểm soát tập đoàn sở hữu hơn 70 thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Pérignon, Tiffany...

Theo kế hoạch, Agache, công ty đầu tư của gia đình Arnault, sẽ sáp nhập với Christian Dior SE, một công ty đang nắm cổ phần tại LVMH. Sau khi sáp nhập, công ty mới sẽ sở hữu chưa đến 50% cổ phần LVMH nhưng nắm tới 66,55% quyền biểu quyết, qua đó giúp gia đình Arnault tiếp tục chi phối tập đoàn.

Việc sáp nhập nhằm tinh giản cơ cấu doanh nghiệp của gia đình Arnault, đồng thời củng cố quyền kiểm soát tập đoàn qua nhiều thế hệ.

Theo Bloomberg, giới hạn tuổi mới 95 cao hơn 10 năm so với quy định hiện hành áp dụng cho chức vụ chủ tịch tại Christian Dior SE và chức vụ tổng giám đốc LVMH mà con trai ông Arnault, Antoine Arnault, 49 tuổi, đang đảm nhiệm.

Quy định mới được xem là bước đi quan trọng trong quá trình tái cấu trúc quyền sở hữu và kiểm soát đế chế hàng hiệu của gia đình Arnault.