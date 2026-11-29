Imu từng sử dụng nhiều thủ đoạn để khuất phục đội quân người khổng lồ của Joy Boy - Ảnh: FandomWire

Theo những tiết lộ sớm về chương 1.200 của One Piece, Imu không đánh bại lực lượng của Joy Boy bằng sức mạnh quân sự đơn thuần mà sử dụng con cái của người khổng lồ làm con tin.

Chi tiết này phần nào lý giải thất bại của đội quân Elbaph trong cuộc chiến cách đây 800 năm, đồng thời tạo nên nhiều giả thuyết về nguyên nhân Joy Boy không thể chiến thắng.

Luffy có thể gặp phải vấn đề từng khiến Joy Boy thất bại?

Một trong những diễn biến đáng chú ý là tình trạng mất kiểm soát sức mạnh của Luffy sau khi thức tỉnh trái ác quỷ Hito Hito no Mi, Model: Nika.

Theo nội dung được tiết lộ trước chương 1.200, ý chí bên trong trái Zoan thức tỉnh có thể lấn át người sử dụng. Luffy hiện phải tìm cách giành lại quyền kiểm soát cơ thể, thậm chí dùng một cánh tay giữ chặt bản thân để ngăn hình dạng mới vượt khỏi tầm kiểm soát.

Diễn biến này nối tiếp những sự kiện ở chương 1.199, khi một tia sét do Luffy tạo ra suýt đánh trúng Dorry và Brogy. Sanji kịp thời can thiệp, nhưng đòn tấn công sau đó chuyển hướng và gây ra vụ nổ lớn tại một ngôi làng của người khổng lồ.

Luffy gặp khó khăn trong việc kiểm soát sức mạnh Nika sau khi thức tỉnh trái ác quỷ - Ảnh: Shueisha

Trong arc Elbaph, tác giả Eiichiro Oda từng nhiều lần gợi mở về hai cách nhìn đối lập đối với Nika. Ở chương 1.136, Jarul giải thích rằng một số người khổng lồ xem Nika là vị thần giải phóng, trong khi những người khác liên tưởng nhân vật này với sự hủy diệt và tiếng cười.

Văn tự Harley cổ đại cũng nhắc đến Nika trong mối liên hệ với sự hủy diệt và tái sinh thế giới. Đến chương 1.142, hình ảnh Nika đen tối xuất hiện trong những cơn ác mộng của trẻ em người khổng lồ, cho thấy sức mạnh này không chỉ gắn với hy vọng và tự do.

Giả thuyết Joy Boy có thể từng rơi vào tình trạng tương tự Luffy cũng được nhiều người hâm mộ đặt ra. Nếu ý chí của trái ác quỷ lấn át người sử dụng trong cuộc chiến với Imu, sức mạnh từng làm nên tên tuổi của Joy Boy cũng có thể trở thành điểm yếu khiến anh thất bại.

Robin đọc bức thư của nữ hoàng Lili, hé lộ mối quan hệ giữa Joy Boy và Imu - Ảnh: Shueisha

Bên cạnh câu chuyện về Nika, chương 1.200 còn hé lộ nội dung bức thư của nữ hoàng Lili mà Robin đang đọc. Nefertari D. Lili từng thân thiết với cả Joy Boy và Imu, nhưng cuộc chiến đã đẩy họ về hai phía đối lập. Joy Boy theo đuổi tự do, còn Imu muốn trở thành một vị thần.

Joy Boy từng liên minh với nhiều chủng tộc, trong đó có người khổng lồ Elbaph. Tuy nhiên, Imu đã bắt cóc trẻ em người khổng lồ làm con tin, buộc đội quân này khuất phục và khiến liên minh của Joy Boy tan rã.

Thủ đoạn này cũng lý giải việc Imu và các Hiệp sĩ Thánh nhắm đến trẻ em tại Elbaph hiện nay. Trong khi đó, Robin vẫn chưa đọc hết bức thư của Lili, đồng nghĩa bí mật về Thế kỷ Trống vẫn còn nhiều điều chưa được hé lộ.

Tranh luận về cách Eiichiro Oda phát triển cốt truyện One Piece

Những tiết lộ mới cũng mở ra một hướng tranh luận về cách Eiichiro Oda xây dựng cốt truyện trong One Piece, đặc biệt là sức mạnh Nika.

Trước đó, diễn biến Luffy bị Nika chi phối từng vấp phải ý kiến trái chiều. Một bộ phận độc giả cho rằng tình tiết này thiếu nhất quán với tính cách Luffy được xây dựng từ đầu, trong khi những người khác nhận định đây là cách hợp lý để thể hiện mặt nguy hiểm của sức mạnh Nika.

- Ảnh: Toei

Việc Luffy dần mất kiểm soát sau khi thức tỉnh trái ác quỷ cũng khiến độc giả liên hệ với thất bại của Joy Boy 800 năm trước. Một số giả thuyết cho rằng Joy Boy có thể từng rơi vào tình trạng tương tự, khiến sức mạnh Nika trở thành điểm yếu trong cuộc chiến với Imu. Tuy nhiên, nguyên nhân thất bại của Joy Boy vẫn chưa được xác nhận.

Trong khi đó, chi tiết Imu dùng con tin để khuất phục đội quân người khổng lồ tiếp tục bổ sung góc nhìn về cuộc chiến trong Thế kỷ Trống. Ở hiện tại, Luffy cũng phải học cách kiểm soát sức mạnh Nika để tránh gây nguy hiểm cho đồng đội và những người xung quanh.