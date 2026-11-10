Luffy hóa khỉ, One Piece đang đánh mất chất hải tặc

Sự phát triển sức mạnh của Luffy gợi lại tranh luận về việc xây dựng nhân vật chính trong các bộ manga dài kỳ - Ảnh: Toei

Từ một cậu bé nuôi ước mơ trở thành Vua hải tặc, One Piece ngày càng gắn với những bí ẩn về thần Nika, Joy Boy và sức mạnh vượt xa giới hạn thông thường.

Diễn biến mới khiến độc giả đặt câu hỏi liệu Eiichiro Oda có đang biến hành trình của nhân vật thành câu chuyện về một vị thần được định sẵn để cứu thế giới?

Luffy xuất hiện với hình dạng giống khỉ

Trong chương 1.198 của One Piece, Luffy bất ngờ xuất hiện tại ngôi làng của người khổng lồ với diện mạo kỳ lạ. Cơ thể cậu tối màu như được bao phủ bởi lớp lông đen, đi kèm chiếc đuôi, chiếc mũi giống loài khỉ và hàm răng sắc nhọn. Đáng chú ý, Luffy còn phát ra những âm thanh giống động vật thay vì nói chuyện bình thường.

Scopper Gaban lập tức nhận ra điểm bất thường trong năng lực Zoan của Luffy. Điều này thu hút sự chú ý bởi trái ác quỷ Hito Hito no Mi, Model: Nika mà cậu sở hữu vốn thuộc hệ Zoan thần thoại.

Trong hình dạng mới, Luffy lao vào Thần Mưa Zaza, ôm chặt đối thủ rồi cắn khiến cơ thể sinh vật này phát nổ. Hành vi hoang dã của cậu gợi nhớ đến những quái thú canh ngục tại Impel Down, vốn bị ảnh hưởng bởi bản năng động vật sau khi thức tỉnh Zoan.

Luffy xuất hiện với hình dạng giống loài khỉ trong chương 1.198 của One Piece - Ảnh: Shueisha

Tuy nhiên, manga chưa xác nhận tên gọi hay khả năng cụ thể của hình dạng này. Việc Luffy có bị bản năng trái ác quỷ chi phối hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Chương truyện cũng đánh dấu màn xuất hiện của dạng lai Nidhogg thuộc trái ác quỷ Zoan thần thoại của Loki. Dù sở hữu hình dạng mạnh mẽ, Loki vẫn bị Imu đánh bại. Những màn biến hình liên tiếp cho thấy yếu tố Zoan thần thoại đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong diễn biến tại Elbaph.

Hình dạng mới tiếp tục nối dài những bí ẩn xoay quanh thân phận Luffy. Trước đó, Oda tiết lộ trái ác quỷ mà cậu sở hữu không phải Gomu Gomu no Mi như mọi người vẫn nghĩ, mà là Hito Hito no Mi, Model: Nika.

Luffy bất ngờ biến thành sinh vật giống khỉ và lao vào Thần Mưa Zaza - Ảnh: Shueisha

Nika được nhắc đến như thần Mặt Trời, chiến binh giải phóng mà những người nô lệ truyền tụng. Khi thức tỉnh Gear 5, Luffy có được sức mạnh đặc biệt và mối liên hệ với Joy Boy, nhân vật bí ẩn gắn với lịch sử Thế kỷ Trống.

Càng tiến gần đến hồi kết, Luffy càng được đặt vào trung tâm của những bí mật mang tầm vóc lịch sử và thần thoại. Từ một cậu bé ra khơi với ước mơ trở thành Vua hải tặc, cậu dần trở thành nhân vật mang sức mạnh của một vị thần được chờ đợi qua nhiều thế hệ.

One Piece có lặp lại tranh cãi của Naruto?

Sự phát triển này khiến One Piece dễ được đặt cạnh Naruto, bộ truyện từng gây tranh luận về hướng xây dựng nhân vật chính ở giai đoạn cuối.

Trong phần cuối Naruto, nhân vật chính được tiết lộ có mối liên hệ với Asura Otsutsuki, con trai của Lục Đạo Tiên Nhân Hagoromo. Naruto đồng thời sở hữu sức mạnh Lục Đạo, đưa hành trình của một ninja bị xa lánh từ thuở nhỏ lên quy mô cuộc chiến mang màu sắc thần thoại.

Điểm tương đồng giữa hai bộ truyện nằm ở việc nhân vật chính ban đầu theo đuổi những ước mơ cá nhân, nhưng càng về sau càng gắn với những bí mật cổ xưa và vận mệnh thế giới.

Luffy và Naruto đều trải qua những bước ngoặt về thân phận, sức mạnh khi câu chuyện tiến gần hồi kết - Ảnh: Toei/Studio Pierrot

Với Naruto, việc thân phận đặc biệt và nguồn gốc huyền thoại được nhấn mạnh từng khiến một bộ phận độc giả đặt câu hỏi về vai trò của nỗ lực cá nhân trong hành trình trưởng thành.

One Piece hiện đứng trước câu hỏi tương tự. Nếu Luffy ngày càng được xây dựng như hiện thân của Nika, người kế thừa ý chí Joy Boy và nhân vật có khả năng đối đầu với những thế lực gần như bất tử, liệu hình ảnh một hải tặc tự do có bị lu mờ?

Vì thế, vấn đề không nằm ở việc Oda đưa yếu tố thần thoại vào One Piece, mà ở cách ông cân bằng sức mạnh đặc biệt với tinh thần tự do vốn làm nên sức hút của Luffy. Nếu mọi chiến thắng cuối cùng đều được giải thích bằng thân phận và định mệnh, hành trình của cậu có nguy cơ đánh mất phần nào ý nghĩa ban đầu.