Niềm vui từ lớp học mới đến điểm tránh trú an toàn giữa 'rốn lũ' Hà Tĩnh

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, động viên các cô giáo Trường tiểu học Hà Linh, xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh sáng 11-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 11-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM, Viện Chiến lược phát triển kinh tế số và Ví điện tử MoMo tổ chức lễ khánh thành dãy nhà phục vụ học tập Trường tiểu học Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là một trong những công trình thuộc chương trình "Điểm trường vượt lũ" do báo Tuổi Trẻ phát động, triển khai nhằm hỗ trợ các điểm trường vùng chịu thiên tai bão lũ.

Tham dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Trần Báu Hà - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Nhật Tân - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Phan Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM; nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.

Thầy trò vùng lũ nhận phòng học mới

Công trình điểm trường vượt lũ ở Trường tiểu học Hà Linh, xã Hà Linh, Hà Tĩnh có quy mô 2 tầng với tổng mức đầu tư 3,3 tỉ đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

Từ sáng sớm, khuôn viên Trường tiểu học Hà Linh rộn ràng hơn thường ngày. Thầy cô, học sinh cùng đại biểu, nhà tài trợ có mặt trong lễ khánh thành dãy nhà phục vụ học tập mới. Công trình hai tầng khang trang hiện lên giữa vùng quê từng nhiều lần oằn mình trong những trận mưa lũ.

Với thầy và trò nơi đây, đây không đơn thuần là một công trình được đưa vào sử dụng, mà còn là niềm mong đợi sau nhiều năm trường lớp phải đối mặt với những bất trắc mỗi khi mùa mưa bão về.

Xã Hà Linh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Điền Mỹ và Hà Linh, huyện Hương Khê (cũ). Đây là một trong những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ ở Hà Tĩnh. Những đợt nước dâng không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt mà còn khiến hoạt động dạy và học nhiều thời điểm bị gián đoạn.

Bởi vậy, một ngôi trường kiên cố, có thêm phòng học và khả năng trở thành nơi tránh trú khi thiên tai xảy ra mang ý nghĩa đặc biệt với địa phương.

Ông Hoàng Xuân Tần - Chủ tịch UBND xã Hà Linh - cho biết dãy nhà phục vụ học tập Trường tiểu học Hà Linh được khởi công từ tháng 2-2026, với tổng mức đầu tư 3,3 tỉ đồng. Trong đó, báo Tuổi Trẻ cùng các đơn vị vận động, tài trợ 2,8 tỉ đồng, phần còn lại từ nguồn đối ứng.

"Công trình được xây dựng với quy mô hai tầng, bổ sung không gian phục vụ dạy và học, đồng thời đáp ứng yêu cầu làm nơi tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra mưa bão", ông Tần nói.

Cô Lê Thị Lan - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Linh - chia sẻ việc đầu tư xây dựng dãy nhà phục vụ học tập đã giúp nhà trường có thêm phòng học, tạo điều kiện tổ chức dạy học trong môi trường khang trang, an toàn hơn.

Theo cô Lan, công trình không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về cơ sở vật chất mà còn góp phần ổn định mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện để học sinh được học tập tốt hơn, giáo viên yên tâm công tác.

Thêm một điểm tựa cho người dân mùa lũ

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn điểm trường vượt lũ không chỉ là nơi học tập của học sinh, mà còn có thể trở thành điểm tránh lũ an toàn cho người dân mỗi khi mưa bão đến - Ảnh: LÊ MINH



Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh công trình có ý nghĩa thiết thực đối với một địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Đây không chỉ là nơi học tập của học sinh, mà còn có thể trở thành điểm tránh lũ an toàn cho người dân mỗi khi mưa bão đến.

"Việc bổ sung công trình 'Điểm trường vượt lũ' làm cho Trường tiểu học Hà Linh khang trang hơn. Tôi hy vọng lãnh đạo địa phương cũng như nhà trường cố gắng duy trì cơ sở vật chất, bảo quản tốt đừng để xuống cấp, phát huy tối đa công năng của công trình để dạy học thật tốt", nguyên Chủ tịch nước nói.

Ông cũng cho rằng nhu cầu về trường học kiên cố ở vùng sâu, vùng xa hiện vẫn còn rất lớn. Nhiều nơi, thầy cô và học sinh vẫn đang cần những công trình an toàn để yên tâm bám trường, bám lớp.

Vì vậy, nguyên Chủ tịch nước mong các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ trong những chương trình thiện nguyện tiếp theo.

Ông Trần Báu Hà - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh - đánh giá công trình là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với sự nghiệp giáo dục và tương lai của học sinh địa phương.

Ông Trần Báu Hà - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh - đánh giá ý nghĩa của công trình giúp học sinh vùng lũ vượt khó - Ảnh: LÊ MINH

Ông Hà đề nghị chính quyền xã Hà Linh và nhà trường quản lý, bảo vệ, sử dụng công trình đúng mục đích, hiệu quả; các thầy cô giáo và học sinh nhà trường cần trân trọng, gìn giữ công trình; tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, để các em học sinh được học tập, phát triển toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ rằng những người từng chứng kiến cảnh trường lớp ngập trong nước lũ, giờ học phải gián đoạn, học sinh đối mặt với hiểm nguy mỗi mùa mưa bão sẽ hiểu vì sao những ngôi trường kiên cố, an toàn lại cần thiết đến vậy.

Từ mong muốn ấy, chương trình "Điểm trường vượt lũ" được báo Tuổi Trẻ khởi xướng với mục tiêu xây dựng, cải thiện trường lớp tại những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Những công trình không chỉ phục vụ việc học tập hằng ngày, mà còn có thể trở thành nơi tránh trú an toàn cho người dân khi bão lũ xảy ra.

Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ ý nghĩa của chương trình điểm trường vượt lũ đến những trường học chịu ảnh hưởng của thiên tai - Ảnh: DOÃN HÒA

"Chúng tôi tin rằng, một ngôi trường hôm nay không chỉ mở thêm cánh cửa tri thức cho trẻ em, mà còn mở ra cánh cửa bình an cho cả cộng đồng khi thiên tai ập đến", ông Thọ nói.

Chương trình có sự cố vấn, định hướng của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng sự chung tay của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM, Viện Chiến lược phát triển kinh tế số, Ví điện tử MoMo, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bạn đọc báo Tuổi Trẻ và nhà hảo tâm.

Hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, dịp này báo Tuổi Trẻ còn trao tặng 10 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi thầy cô 3 triệu đồng; đồng thời gửi 30 phần quà nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 500.000 đồng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí quà tặng là 45 triệu đồng.

Xã Hà Linh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Điền Mỹ và Hà Linh, huyện Hương Khê (cũ). Đây là một trong những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ ở Hà Tĩnh. Những đợt nước dâng không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt mà còn khiến hoạt động dạy và học nhiều thời điểm bị gián đoạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hà Linh, Hà Tĩnh sáng 11-11 - Ảnh: LÊ MINH

10 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận quà dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, mỗi thầy cô 3 triệu đồng - Ảnh: LÊ MINH

Ông Trần Nhật Tân - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Trần Tuấn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Linh và ông Phan Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM - trao quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: LÊ MINH



Ông Trần Báu Hà - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh - tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho báo Tuổi Trẻ và các tập thể, đơn vị có thành tích đóng góp, hỗ trợ xây dựng công trình thuộc chương trình “Điểm trường vượt lũ” ở Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH



Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường vượt lũ Trường tiểu học Hà Linh, xã Hà Linh, Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - thăm phòng thư viện vừa được xây dựng ở điểm trường vượt lũ Trường tiểu học Hà Linh, xã Hà Linh, Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Niềm vui của các học sinh ở điểm trường vượt lũ Trường tiểu học Hà Linh, xã Hà Linh, Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Các em học sinh nghèo nhận quà từ báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DOÃN HÒA

Công trình không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về cơ sở vật chất, mà còn góp phần ổn định mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện để học sinh được học tập tốt hơn, giáo viên yên tâm công tác - Ảnh: DOÃN HÒA

Các đại biểu dự lễ khánh thành chụp ảnh cùng thầy cô giáo Trường tiểu học Hà Linh, xã Hà Linh, Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH

Tại Hà Tĩnh, chương trình "Điểm trường vượt lũ" đã triển khai 5 công trình ở Trường tiểu học Gia Phố, Trường tiểu học Quang Vĩnh, Trường mầm non Tùng Châu, Trường mầm non Cẩm Mỹ và Trường tiểu học Hà Linh. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ xây dựng hai căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn huyện Hương Khê cũ. Tổng kinh phí thực hiện các công trình gần 19,63 tỉ đồng, trong đó chương trình "Điểm trường vượt lũ" đóng góp hơn 12 tỉ đồng, ngân sách địa phương đối ứng 7,6 tỉ đồng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, đóng góp của nhiều nhà tài trợ, gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm (2 tỉ đồng); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (2 tỉ đồng); Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (1 tỉ đồng); Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam (1 tỉ đồng); Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Long (1 tỉ đồng); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (240 triệu đồng); Công ty TNHH Thương mại K&K Toàn cầu (K-market) và Viện Chiến lược Phát triển kinh tế số (IDS) (600 triệu đồng); Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM (500 triệu đồng); Công ty cổ phần Bột giặt Lix (500 triệu đồng); Cộng đồng nhà hảo tâm MoMo (167.819.956 đồng); Bạn đọc báo Tuổi Trẻ (3.021.009.044 đồng). Tổng kinh phí ban tổ chức tiếp nhận đến thời điểm hiện tại là 12.028.829.000 đồng. Nguồn kinh phí này đã được triển khai để xây dựng 5 công trình thuộc chương trình và hỗ trợ 2 căn nhà tình thương tại Hà Tĩnh.