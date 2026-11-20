Nghiên cứu của CBRE chỉ ra rằng các phòng họp di động là một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc xây dựng các phòng họp mới - Ảnh: Framery/Dezeen



Dẫn nghiên cứu của nhà đầu tư bất động sản CBRE và thương hiệu nội thất văn phòng Framery, Tạp chí kiến trúc Anh Dezeen cho biết khi các công ty thu hẹp quy mô hoặc chuyển địa điểm, bàn làm việc và đồ nội thất phòng họp thường không được coi "đáng để vận chuyển" và bị loại bỏ trong quá trình này.

Chỉ riêng EU và Mỹ, mỗi năm đã có 11 triệu tấn đồ nội thất phải thải bỏ.

Cụ thể, một nghiên cứu của Cục Môi trường châu Âu cảnh báo tại EU có đến 80 - 90% đồ nội thất văn phòng bị đốt hoặc chôn lấp. Và theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, tại Mỹ, chưa đến 1% rác thải được tái chế.

Buồng cá nhân - một dòng sản phẩm đặc trưng của Framery - Ảnh: Framery/Dezeen

Hiện có mặt tại Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Thụy Điển, Đức, Áo, Phần Lan, Pháp, Ireland, Hà Lan và Na Uy, Framery Subscribed đang hướng đến giải quyết vấn đề với dịch vụ đăng ký thuê văn phòng dạng mô-đun.

Dịch vụ mới mang đến giải pháp thân thiện với môi trường hơn so với việc vứt bỏ đồ nội thất văn phòng khi hết hạn hợp đồng thuê.

Theo đó, dịch vụ Framery Subscribed cho phép các công ty/cơ quan tăng hoặc giảm số lượng pod (phòng/buồng nhỏ để làm việc riêng tư) để phù hợp với nhu cầu thay đổi.

"Xu hướng 'nội thất nhanh' khiến 80% đồ nội thất cuối cùng bị vứt vào bãi rác" - Joonas Vartol, giám đốc thiết kế của Framery, cho biết. "Chúng tôi muốn tạo ra một giải pháp giúp giải quyết vấn đề, chứ không phải nguyên nhân gây ra vấn đề".

"Những chiếc pod được thiết kế để sử dụng đa dạng nên chúng có thể hoạt động ngoài trời hàng chục ngàn lần và không bị vứt vào bãi rác", Vartol nói thêm với Dezeen.

Là một phần của dịch vụ, số lượng phòng họp riêng trong văn phòng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm cho phù hợp với nhu cầu của tổ chức - Ảnh: Framery/Dezeen

Với Framery Subscribed, gói đăng ký của một văn phòng có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt nhanh chóng khi tổ chức phát triển.

Ví dụ, nếu số lượng nhân viên tăng lên và cần thêm các khu vực làm việc riêng, hoặc nếu bố cục văn phòng thay đổi.

Chương trình này bao gồm toàn bộ các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm đặc trưng của hãng, từ "hộp" cá nhân đến buồng họp.

Những chiếc pod cá nhân và các phòng họp nhỏ phù hợp với từng không gian sử dụng - Ảnh: Framery/Dezeen

Theo Saija Serpola, giám đốc điều hành kiêm đối tác sáng lập tại IR Partners, việc sử dụng các mô-đun này giúp tăng tính linh hoạt và giảm rủi ro tài chính khi đầu tư vào đồ nội thất văn phòng bổ sung.

"Framery Subscribed giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và cho phép chúng tôi phản ứng nhanh chóng trước những thay đổi trong tổ chức", ông Serpola cho biết. "Chúng ta có thể chấm dứt, mở rộng hoặc thay đổi giải pháp khi công ty/văn phòng phát triển".

Khi cần thay đổi, các mô-đun sẽ được tháo dỡ, vận chuyển và lắp ráp lại, thay vì bị vứt bỏ vào bãi rác - Ảnh: Framery/Dezeen

Các mô-đun Framery được xây dựng từ các vật liệu đơn nhất, bao gồm thép, nhôm, kính và PET.

"Những chiếc hộp/buồng được làm từ vật liệu chất lượng cao, bền chắc, được thiết kế để chịu được sự hao mòn" - ông Vartol cho biết. "Mục tiêu là giảm thiểu chất thải, từ khâu thiết kế đến hàng chục năm sử dụng".

Theo kế hoạch, khi cần thay đổi, các mô-đun sẽ được tháo dỡ, vận chuyển và lắp ráp lại, thay vì bị vứt bỏ vào bãi rác.

Việc sử dụng các mô-đun giúp tăng tính linh hoạt và giảm rủi ro tài chính khi đầu tư vào đồ nội thất văn phòng bổ sung - Ảnh: Framery/Dezeen

Trong quá trình tân trang, mỗi buồng làm việc được khôi phục về trạng thái như mới - Ảnh: Framery/Dezeen

Theo Framery, mỗi mô-đun được thiết kế để có thể tháo rời, với tất cả các bộ phận đều có thể thay thế và tái chế. Điều này bao gồm mọi thứ từ các tấm ốp nội thất, kính, vải bọc, thảm, bộ phận thông gió và gioăng.

Trong quá trình tân trang, mỗi buồng làm việc được khôi phục về trạng thái như mới và được vận chuyển đến văn phòng tiếp theo với chế độ bảo hành trọn đời.

Theo Framery, 97% số pod đã được trả lại theo chương trình này. Mỗi pod đăng ký cũng đi kèm với dịch vụ bảo trì theo yêu cầu trong suốt thời gian đăng ký.

Theo Framery, 97% buồng làm việc đã được trả lại theo chương trình này - Ảnh: Framery/Dezeen

"Một mô hình Subscribed chỉ hoạt động hiệu quả nếu nó vẫn đáng để đăng ký ngay cả khi khách hàng đầu tiên trả lại" - Antti Paavilainen, giám đốc bộ phận Subscribed tại Framery, cho biết.

"Đó là vấn đề sản xuất trước khi là vấn đề thương mại, và nó đã được giải quyết từ nhiều năm trước, ngay trên bản vẽ".

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