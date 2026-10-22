Nhóm nghiên cứu tạo 'hồn ma' giả, bàn gọi hồn bất ngờ rung chuyển

Nhóm người tham gia thí nghiệm Philip vào những năm 1970 - Ảnh: FACTSCHOLOGY

Thập niên 1970, một nhóm nghiên cứu Canada tạo ra nhân vật hồn ma hoàn toàn hư cấu để kiểm tra các hiện tượng trong những buổi gọi hồn. Kết quả, bàn rung chuyển, tự nghiêng và phát ra tiếng gõ.

Theo trang IFLScience ngày 22-10, thí nghiệm do Hội Nghiên cứu tâm linh Toronto (Canada) thực hiện, nhằm tìm hiểu liệu những hiện tượng thường được cho là do ma quỷ có thể bắt nguồn từ chính những người tham gia hay không.

Nhóm nghiên cứu xây dựng tiểu sử cho Philip Aylseford, một quý tộc tưởng tượng có cuộc đời bi kịch, từ cuộc hôn nhân bất hạnh đến cái chết do tự sát vì đau khổ tình cảm.

Ban đầu, các thành viên thử giao tiếp với Philip thông qua thiền định nhưng không đạt kết quả rõ rệt. Sau đó họ chuyển sang cách thức tương tự những buổi gọi hồn truyền thống, như hát, trò chuyện và đặt câu hỏi.

Nhóm ghi nhận chiếc bàn bắt đầu rung, trượt trên sàn, tự nghiêng và phát ra tiếng gõ. Hệ thống đèn điện dường như cũng bị ảnh hưởng bởi "sự hiện diện" của Philip.

Để giao tiếp với nhân vật tưởng tượng, các thành viên quy ước một tiếng gõ là "có", hai tiếng là "không".

Tuy nhiên những câu trả lời được cho là của Philip chủ yếu liên quan đến thông tin mà các thành viên đã biết. Thí nghiệm vì thế không chứng minh được sự tồn tại của linh hồn hay khả năng di chuyển vật thể bằng ý nghĩ.

Một cách giải thích được giới hoài nghi đưa ra là hiệu ứng vận động vô thức. Theo đó, suy nghĩ và kỳ vọng có thể khiến con người thực hiện những cử động rất nhỏ mà bản thân không nhận ra. Những chuyển động này có thể góp phần tạo ra hiện tượng bàn dịch chuyển hoặc rung lắc.

George Owen, nhà nghiên cứu dẫn dắt thí nghiệm, từng cho rằng nhóm đã tạo ra những ví dụ về hiện tượng điều khiển vật thể bằng ý nghĩ hay tâm trí. Tuy nhiên đây là cách diễn giải của ông, chưa phải kết luận được khoa học xác nhận.

Trong nghiên cứu công bố năm 2023, Filip Andjelkovic thuộc Đại học Toronto (Canada) đề xuất nhìn nhận thí nghiệm Philip từ góc độ trải nghiệm tập thể.

Theo ông, trạng thái ý thức thay đổi cùng sự tương tác giữa các thành viên có thể khiến họ cùng trải qua và ghi nhớ những hiện tượng mà mỗi người khó có được khi ở riêng lẻ.

Thí nghiệm Philip cho thấy niềm tin, kỳ vọng và tâm lý tập thể có thể góp phần tạo nên những trải nghiệm được xem là huyền bí. Tuy nhiên đến nay, thí nghiệm chưa cung cấp bằng chứng đáng tin cậy về sự tồn tại của ma hay năng lực siêu nhiên.