Nhiều phần quà được trao tại chương trình quay số Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Hoạt động quay số trúng thưởng tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 đã tìm ra những chủ nhân may mắn nhận nhiều phần quà thiết thực từ các doanh nghiệp đồng hành, khép lại những lượt trải nghiệm xanh đầy hào hứng của người tham gia.

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Chủ đề: Việt Nam Xanh 2026