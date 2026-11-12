Nhặt được nhẫn vàng 3,5 chỉ, hai học sinh lớp 9 nộp công an trả người chạy xe ôm

Ông Đây đã nhận lại được vàng và gửi lời cảm ơn đến hai em Thái và Hiền - Ảnh: Công an xã Vĩnh Lộc

Ngày 12-11, Công an xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao trả chiếc nhẫn vàng 9999 nặng 3,5 chỉ cho ông Nguyễn Văn Đây (ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang), làm nghề chạy xe ôm.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6-11, ông Đây chạy xe ôm chở khách qua khu vực ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc thì xảy ra va chạm giao thông. Trong lúc này, ông vô tình làm rơi chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay mà không hay biết.

Đến khoảng 19h cùng ngày, trên đường đi tập văn nghệ về, hai em Nguyễn Quốc Thái và Lâm Chí Hiền (cùng học lớp 9A5, Trường THCS Vĩnh Lộc, phân hiệu Đoàn Thị Điểm) phát hiện chiếc nhẫn và nhặt được.

Hai em sau đó chủ động mang tài sản đến trình báo, giao nộp cho Công an xã Vĩnh Lộc.

Tiếp nhận tài sản, công an xác minh, thông báo tìm chủ sở hữu. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông Đây là người đánh rơi chiếc nhẫn và tổ chức trao trả.

Nhận lại tài sản, ông Đây xúc động cảm ơn hai học sinh cùng Công an xã Vĩnh Lộc đã giúp tìm và trao trả chiếc nhẫn.