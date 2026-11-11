Nhà máy thép 2.000 tỉ đồng của Vinasteel có gì đặc biệt?

Thép thanh VinaSteel được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe trong xây dựng dân dụng và công nghiệp - Ảnh: NAM TRẦN

Dù mới đi vào vận hành khoảng hai tháng nay, Công ty cổ phần Thép Việt Nam - Vinasteel (VNS) ở cụm công nghiệp Đồng Sóc (xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) đã đón nhiều đoàn khách, đối tác đến tham quan, tìm hiểu dây chuyền công nghệ và quy trình sản xuất.

Lò nung cảm ứng "ba không"

Bên trong nhà xưởng rộng 4ha, những phôi thép đỏ rực liên tục nối đuôi nhau qua các công đoạn gia nhiệt, cán thép, dưới sự vận hành của khoảng 20 công nhân.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy ở khu vực lò nung cảm ứng là dù phôi thép được gia nhiệt lên hơn 1.000 độ C nhưng không gian xung quanh lò vẫn tương đối thoáng, không có cảm giác nóng hầm hập.

Ông Lê Phan Đức, Phó Tổng Giám đốc Vinasteel cho biết lò nung cảm ứng là điểm nhấn công nghệ của dây chuyền, thay vì đốt đốt than, dầu hoặc khí trực tiếp tại lò, hệ thống vận hành dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ, tạo ra dòng điện cảm ứng ngay trong phôi thép và chuyển hóa thành nhiệt năng.

Nhiệt lượng được truyền trực tiếp vào phôi thép, bảo đảm quá trình gia nhiệt diễn ra nhanh, phân bố nhiệt đồng đều và kiểm soát chính xác nhiệt độ trong toàn bộ chu trình nung.

Lò nung cảm ứng “ba không” của nhà máy Vinasteel - Ảnh: NAM TRẦN

Đại diện doanh nghiệp cho biết công nghệ này có ưu điểm nổi bật như không khói bụi, không phát thải rắn, không thoát nhiệt, đáp ứng tiêu chí sản xuất sạch, phát thải CO gần như bằng 0, phù hợp cam kết giảm phát thải theo COP26.

Đồng thời giúp rút ngắn thời gian nung phôi xuống khoảng 20 phút, so với 220 phút ở công nghệ truyền thống. Tỉ lệ cháy hao kim loại thấp, hạn chế thất thoát nhiệt và giảm phát thải tại công đoạn gia nhiệt.

"Lò nung cảm ứng cũng giúp chi phí sản xuất thấp hơn khoảng 5% so với các dây chuyền thông thường. Dây chuyền có mức độ tự động hóa cao, chỉ cần 16-19 nhân sự vận hành, giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công" - ông Đức chia sẻ.

Cùng với lò nung cảm ứng, ông Đức cho biết nhà máy còn sở hữu hệ thống cán thép khép kín, tự động từ công đoạn cán thô, cán trung đến cán tinh. Các giá cán đứng và nằm được bố trí đan xen nhằm ổn định quá trình dẫn hướng phôi, hạn chế rung lắc và sai số.

"Dây chuyền được trang bị giá cán thô 650mm cho phép sản xuất linh hoạt nhiều kích thước phôi. Tốc độ cán tối đa theo thiết kế đạt khoảng 40m/s đối với thép thanh và 90m/s đối với thép cuộn" - ông Đức tiết lộ.

Hệ thống cán thép khép kín, tự động từ công đoạn cán thô, cán trung đến cán tinh - Ảnh: NAM TRẦN

Kiểm soát từ nguyên liệu đến thành phẩm

Theo ông Đức, Vinasteel tập trung vào sản xuất thép thanh và thép cuộn tròn trơn với công suất 800.000tấn/năm, cùng định hướng nhất quán "lấy chất lượng làm chuẩn mực, uy tín làm nền tảng và giá trị lâu dài" làm mục tiêu phát triển, vì vậy, việc kiểm soát chất lượng thép được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu.

Theo đó, tất cả các lô phôi nhập về kho đều được bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) kiểm tra ngoại quan, lấy mẫu, cắt và gia công mẫu trước khi tiến hành phân tích thành phần hóa học.

"Chúng tôi dùng máy phân tích quang phổ phát xạ chân không Q2 ION của Bruker, Đức. Thiết bị có khả năng phân tích 19 nguyên tố hóa học trong thép, cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá thành phần phôi trước khi nguyên liệu được đưa vào sản xuất" - ông Đức chia sẻ.

Nhân viên phòng kiểm soát chất lượng kiểm tra giới hạn chảy, giới hạn bền kéo, độ giãn dài và độ bền uốn của thép thành phẩm - Ảnh: NAM TRẦN

Song song với đó, nhà máy cũng sở hữu Phòng thử nghiệm Cơ lý thép mang mã số VILAS 1646, được Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (BoA) công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đây là cơ sở giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm trong phạm vi được công nhận.

Sau quá trình sản xuất, sản phẩm thép tiếp tục được kiểm tra các chỉ tiêu cơ tính tại phòng thử nghiệm VILAS 1646. Hệ thống phục vụ thử nghiệm những chỉ tiêu quan trọng như giới hạn chảy, giới hạn bền kéo, độ giãn dài và độ bền uốn của thép.

"Việc kết hợp dây chuyền hiện đại với hệ thống quản lý chất lượng và thử nghiệm cơ lý, hóa học giúp sản phẩm thép có độ đồng đều, ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công trình dân dụng và công nghiệp" - ông Đức nói.

Thép Vinasteel đã cấp cho 100 dự án lớn, như nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, cầu Vân Phúc, cầu Lệ Chi,… cùng rất nhiều toà nhà cao 30-50 tầng - Ảnh: NAM TRẦN

Vinasteel hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép với 3 nhà máy tại Phú Thọ và Hải Phòng, với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, tổng công suất thiết kế khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Trong đó, nhà máy sản xuất thép xây dựng Vinasteel tại cụm công nghiệp Đồng Sóc được xây dựng trên diện tích khoảng 10,5ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng. Từ khi vận hành vào tháng 9-2026 đến nay, nhà máy sản xuất thép xây dựng đạt doanh thu lũy kế đạt khoảng 350 tỉ đồng. Dự kiến năm 2026, sản lượng sản xuất đạt 75.000 tấn, sản lượng tiêu thụ đạt 60.000 tấn, doanh thu khoảng 900 tỉ đồng. Trong năm 2027, Công ty đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ khoảng 500.000 tấn, tương ứng doanh thu dự kiến khoảng 7.000 tỉ đồng.