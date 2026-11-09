Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nhà hàng lẩu gà lá é ở Hạ Long cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Một nhà hàng lẩu gà lá é ở phường Hạ Long, TP Quảng Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội vào chiều 9-11. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

- Ảnh 1.

Nhà hàng lẩu gà ở đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, TP Quảng Ninh cháy lớn chiều 9-11 - Ảnh: MINH HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 9-11, ông Lưu Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hạ Long, TP Quảng Ninh - xác nhận khoảng 15h30 chiều cùng ngày, nhà hàng lẩu gà lá é Tao Ngộ tại ngã ba phố Hải Đông, đường Trần Quốc Nghiễn xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, ông Tuấn trực tiếp đến hiện trường, phối hợp chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy. 

Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận.

Theo ông Tuấn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên nhiều đồ đạc, tài sản bên trong nhà hàng bị lửa thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh nhà hàng lẩu gà lá é Tao Ngộ bốc cháy dữ dội.

- Ảnh 2.

Cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên cao, lan rộng và che phủ cả một khoảng không gian lớn từ vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, từ khu vực xảy ra hỏa hoạn, những cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên cao, lan rộng và che phủ cả một khoảng không gian lớn.

Khói đen xen lẫn khói màu xám đục, tạo thành từng đám dày đặc trên bầu trời, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra cháy nằm trên tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại. 

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều ô tô, xe máy lưu thông trên đường, trong khi đám khói lớn phía sau các công trình khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

- Ảnh 3.

Lực lượng chữa cháy đã khống chế được vụ hỏa hoạn - Ảnh: MINH HÒA

Nhà hàng lẩu gà ở Hạ Long cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực - Ảnh 4.Xưởng sơn lớn của công ty gỗ ở Đồng Nai bùng cháy dữ dội

Xưởng sơn rộng khoảng 2.000m² tại một công ty sản xuất gỗ ở Đồng Nai bùng cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét uy hiếp các nhà dân xung quanh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: khói đen lẩu gà Nhà hàng Quảng Ninh Cháy lớn

    Dòng sự kiện: Hỏa hoạn

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất