Nhà hàng lẩu gà lá é ở Hạ Long cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn

Nhà hàng lẩu gà ở đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, TP Quảng Ninh cháy lớn chiều 9-11 - Ảnh: MINH HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 9-11, ông Lưu Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hạ Long, TP Quảng Ninh - xác nhận khoảng 15h30 chiều cùng ngày, nhà hàng lẩu gà lá é Tao Ngộ tại ngã ba phố Hải Đông, đường Trần Quốc Nghiễn xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, ông Tuấn trực tiếp đến hiện trường, phối hợp chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận.

Theo ông Tuấn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên nhiều đồ đạc, tài sản bên trong nhà hàng bị lửa thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh nhà hàng lẩu gà lá é Tao Ngộ bốc cháy dữ dội.

Cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên cao, lan rộng và che phủ cả một khoảng không gian lớn từ vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, từ khu vực xảy ra hỏa hoạn, những cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên cao, lan rộng và che phủ cả một khoảng không gian lớn.

Khói đen xen lẫn khói màu xám đục, tạo thành từng đám dày đặc trên bầu trời, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra cháy nằm trên tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều ô tô, xe máy lưu thông trên đường, trong khi đám khói lớn phía sau các công trình khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Lực lượng chữa cháy đã khống chế được vụ hỏa hoạn - Ảnh: MINH HÒA