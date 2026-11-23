Thầy Nguyễn Xuân Khang và học trò Mèo Vạc dịp khánh thành Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc - Ảnh: M.C.

Sáng 23-11, UBND xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) và Trường Marie Curie Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và bàn giao cho địa phương Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc.

"Ngôi trường trong mơ" của trẻ em Mèo Vạc

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Xuân Khang - người sáng lập Trường Marie Curie Hà Nội, đồng thời là người đầu tư xây dựng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc - chia sẻ: "Để bảo vệ giang sơn gấm vóc của Tổ quốc thì biên cương phải bền vững. Muốn biên cương bền vững thì kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới phải phát triển. Muốn kinh tế - xã hội phát triển thì giáo dục phải đi trước.

Mèo Vạc là biên cương của Tổ quốc. Trường Marie Curie có duyên gắn bó với bà con Mèo Vạc từ năm 2021, bắt đầu bằng việc trồng rừng. Tiếp theo, chúng tôi dành tình cảm sâu sắc cho bà con nơi đây với 3 dự án về giáo dục: dạy tiếng Anh, góp phần đào tạo giáo viên tiếng Anh và đầu tư xây dựng trường học. Và hôm nay, ngôi trường đã được hoàn thiện, đón những học sinh đầu tiên".

Bên trong ngôi trường trong mơ của trẻ em Mèo Vạc - Ảnh: M.C.

Ý tưởng xây dựng trường tại Mèo Vạc hình thành từ tháng 11-2023. Đến tháng 3-2025, công trình được khởi công, dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học 2026-2027. Tuy nhiên, những khó khăn trong quá trình thi công và thay đổi sau sáp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp khiến tiến độ kéo dài thêm ba tháng. Công trình hoàn thành vào tháng 11-2026.

"Chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp. Đó mới là khởi đầu. Tương lai của trường, tương lai của Mèo Vạc, tương lai của vùng biên cương này phát triển đến đâu, phụ thuộc tất cả vào công dạy dỗ của các thầy cô giáo và công học tập của các em học sinh", thầy Nguyễn Xuân Khang nói.

Một góc Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc - Ảnh: VĂN KỲ THANH

Trước đó, khi đặt chân đến "ngôi trường trong mơ" như lời của nhiều phụ huynh ở Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang đã lặng đi vì xúc động.

Ông chia sẻ: "Hạnh phúc hôm nay không chỉ của riêng ai. Tôi đã trò chuyện với những cháu học sinh bé nhất đến lớn nhất, với thầy cô giáo. Mọi người đều vui. Tôi nhận niềm vui, niềm hạnh phúc từ thầy, trò nhà trường. Không chỉ người nhận thành quả này, mà người đầu tư, đóng góp cũng hạnh phúc. Tôi đã mất ngủ vì hạnh phúc".

Nắm tay những đứa trẻ ở Mèo Vạc, "ông nội Xuân Khang" lần lượt đi thăm cơ ngơi vừa xây dựng. Từng hạng mục công trình, từng chi tiết, màu sắc, hình dáng ông đã cùng bàn bạc, thống nhất với các cộng sự để vẽ ra hình hài trên giấy, nay ở trước mắt. Không chỉ những đứa trẻ mà người thầy giáo già cũng như vừa chạm tay vào giấc mơ. Không còn là giấc mơ nữa, mà là hiện thực.

Thầy Nguyễn Xuân Khang với học trò nhỏ ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc - Ảnh M.C.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc xây dựng trên khu đất rộng 3ha, địa hình bao quanh là núi đá và những thửa ruộng bậc thang. Theo thiết kế, trường có thể nhận 1.000 học sinh với hệ thống phòng học, khu ký túc xá, nhà công vụ và các công trình phục vụ sinh hoạt, hoạt động giáo dục, học tập của học sinh gồm nhà ăn nhà thể chất, sân thể thao, thư viện…

Trường được thiết kế với những đường nét tạo dấu ấn quen thuộc của người dân bản địa, từ hình khối, màu sắc. Các hạng mục công trình đều hướng tới công năng sử dụng thuận tiện, tạo sự gần gũi, ấm áp cho học sinh.

Người thầy gửi tình yêu biên cương vào ngôi trường vùng cao

Thầy Nguyễn Xuân Khang chụp ảnh kỷ niệm với học trò trước ký túc xá Kim Liên - Ảnh: M.C.

Thời thanh xuân, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từng viết đơn xung phong đi bộ đội, nhưng vì sức khỏe không đạt, ông không được gọi nhập ngũ. Ông tâm sự có những người bạn của mình vào quân ngũ, rồi hy sinh. Điều đó khiến ông luôn mang nỗi day dứt như mắc nợ với vùng biên cương. Những gì ông cùng cộng sự làm cho Mèo Vạc cũng xuất phát từ nỗi niềm đau đáu đó.

Cũng vì thế, thầy Nguyễn Xuân Khang đặt nhiều tâm huyết vào những dự án cho Mèo Vạc, trong đó có ngôi trường vừa hoàn thiện. Một số công trình lớn của ngôi trường được ông đặt tên theo tứ trấn, gồm 4 ngôi đền thiêng bảo vệ 4 hướng của thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay là đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh.

Cách đặt tên mang ý nghĩa kết nối giữa Thăng Long - Hà Nội với Mèo Vạc và tâm nguyện giáo dục vùng cao nói riêng và giáo dục ở ngôi trường Marie Curie Mèo Vạc sẽ là nền móng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc miền biên cương của Tổ quốc.

Ký túc xá Kim Liên, sân thể thao Voi Phục và giảng đường Bạch Mã ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc - Ảnh: VĂN KỲ THANH

Hiện tại sau khi khánh thành, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc đã đón gần 500 học sinh thuộc 6 xã mới trên địa bàn thuộc huyện Mèo Vạc cũ về học tập.

Trong buổi trò chuyện với thầy cô giáo của ngôi trường này, thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết sẽ hỗ trợ các thầy, cô giáo vốn ban đầu để làm chuồng trại, mua cây giống tăng gia sản xuất, hướng đến việc thầy trò nhà trường có thể tự cung cấp rau củ, vật nuôi phục vụ sinh hoạt thường ngày.

Học sinh hớn hở trong khu ký túc xá khang trang - Ảnh: M.C.

Bày tò niềm vui và biết ơn với thầy Nguyễn Xuân Khang, cô Lê Thị Kim Tho - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết thầy cô giáo sẽ cố gắng để thực hiện lời gửi gắm của thầy Khang, và mong được sự quan tâm của ngành giáo dục trong việc hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng chuyên môn để có thể nâng cao chất lượng dạy học.

Trong dịp này, thầy Nguyễn Xuân Khang cũng đi thăm vạt rừng sa mộc ở Khâu Vai, nằm trong diện tích 5 vạn cây xanh mà thầy và Trường Marie Curie Hà Nội đầu tư triển khai.

Ông cũng cho biết sắp thực hiện xong việc hỗ trợ dạy tiếng Anh cho hai lứa học sinh tiểu học ở Mèo Vạc và hỗ trợ đào tạo 33 giáo viên tiếng Anh, tốt nghiệp vào năm 2028.

"Đến giờ, tôi đã toại nguyện rồi", ông nói trong cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục cùng các thầy cô giáo.

Các cô cậu học trò nhỏ hớn hở với lớp học mới cùng bàn ghế mới toanh - Ảnh: M.C.

"Ông nội" Nguyễn Xuân Khang và đàn cháu nhỏ Mèo Vạc - Ảnh: M.C.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc nhìn từ xa - Ảnh: M.C.

Những đứa trẻ háo hức với tuần lễ đầu tiên được lưu trú và học tập ở ngôi trường trong mơ - Ảnh: VĂN KỲ THANH

Học sinh chờ tới giờ ăn - Ảnh: VĂN KỲ THANH

Thầy Nguyễn Xuân Khang cùng ăn trưa tại nhà ăn của trường với học trò. Lần đầu tiên ông dạy học trò ở Mèo Vạc 10 điều "ăn ngoan" - từng được dạy cho học sinh Trường Marie Curie Hà Nội, và nay trở thành nề nếp được học sinh của trường cùng đọc trước khi vào bữa ăn. Ông chia sẻ từng rút gọn 4 trang nội quy của trường thành 10 điều ngắn gọn, dễ hiểu gồm: 1- Rửa sạch cái tay. 2- Về ngay đúng chỗ. 3- Có lời mời nhỏ. 4- Cho thuận đôi tay. 5- Ăn thật nhẹ nhàng. 6- Không quá thời gian. 7- Không thừa các món. 8- Xếp gọn dụng cụ. 9- Rửa cái miệng xinh. 10- Rinh quà ông nội - Ảnh: M.C.

Một góc Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc - Ảnh: VĂN KỲ THANH