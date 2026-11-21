Đoàn Honda Việt Nam đã đoạt giải vô địch ở hạng mục Cá nhân và Đồng đội - Ảnh: Honda

Hội thi Kỹ thuật viên xuất sắc châu Á - châu Đại Dương 2026 trong lĩnh vực xe máy diễn ra từ ngày 17 đến 19-11 tại Jakarta, Indonesia. Sự kiện quy tụ 39 thí sinh đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Singapore, Philippines, Ấn Độ, Maldives, Campuchia và Việt Nam.

Các thí sinh tranh tài ở hai hạng mục xe phân khối lớn và xe phân khối nhỏ. Mỗi hạng mục gồm phần thi lý thuyết và thực hành, tập trung đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng sửa chữa và khả năng xử lý các tình huống kỹ thuật thực tế.

Honda Việt Nam cử 6 kỹ thuật viên đến từ các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) tham gia. Đây là những thí sinh được lựa chọn thông qua các cuộc thi trong nước.

Theo kết quả do Honda Việt Nam công bố ngày 20-11, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 7 giải thưởng, gồm 4 giải cá nhân và 3 giải đồng đội.

Ở hạng mục xe phân khối lớn, kỹ thuật viên Lê Thanh Tuấn đến từ HEAD Tiến Thu 4 giành giải nhất cá nhân, trong khi đồng nghiệp Mạc Quốc Long đạt giải ba. Hai kỹ thuật viên này cũng giành giải nhất đồng đội ở phần thi sử dụng mẫu Honda CB650R.

Tại hạng mục xe phân khối nhỏ, Lê Xuân Thắng (HEAD Bình Minh 2) giành giải ba cá nhân. Anh cùng Hoàng Văn Tuấn Song (HEAD Tiến Thu 4) đạt giải nhì đồng đội với mẫu Honda ADV160.

Ở phần thi sử dụng Honda CBR150R, Nguyễn Văn Lĩnh (HEAD Hòa Bình Minh 1) giành giải ba cá nhân. Anh cùng đồng nghiệp Trần Văn Phú đạt giải nhì đồng đội.

Đây là lần thứ 9 Honda Việt Nam cử kỹ thuật viên tham gia hạng mục xe phân khối nhỏ và lần thứ 4 góp mặt ở hạng mục xe phân khối lớn.

Với thành tích giải nhất cá nhân, Lê Thanh Tuấn sẽ tham dự Hội thi Kỹ thuật viên dịch vụ giỏi toàn cầu tại Nhật Bản vào năm 2027.

Hai kỹ thuật viên Việt Nam khác cũng góp mặt tại sự kiện này là Lê Hồng Quân và Chung Hữu Nhân, lần lượt giành giải nhất và giải nhì cá nhân tại hội thi khu vực năm 2024.

Theo Honda Việt Nam, cả ba sẽ đại diện cho khu vực châu Á - châu Đại Dương tham gia hội thi toàn cầu năm 2027.