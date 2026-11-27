Người dân mua thuốc theo toa bác sĩ tại một nhà thuốc, quận 3, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không chỉ tìm hiểu nguyên nhân bệnh qua triệu chứng, người dùng còn nhờ AI tra cứu thông tin dược phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe, tìm cơ sở khám chữa bệnh và giải thích kết quả xét nghiệm.

Xu hướng này đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp dược trong việc ứng dụng AI vào tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc và chăm sóc khách hàng trực tuyến, theo nhận định của Báo cáo Ngành Dược - Thiết bị y tế & Chăm sóc sức khỏe: Cơ hội tăng trưởng đi cùng yêu cầu nâng cấp năng lực cạnh tranh do Vietnam Report vừa công bố.

Giá cả, nguồn gốc vẫn chi phối quyết định mua thuốc

Dù có thêm nhiều kênh tìm kiếm thông tin, người tiêu dùng vẫn cân nhắc kỹ khi bỏ tiền mua thuốc. Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường InsightAsia trên 1.327 người từ 18-45 tuổi tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ cho thấy giá cả, nguồn gốc và khả năng cung ứng là những yếu tố đáng chú ý.

Có 61% người được hỏi cho rằng mua hàng tại các chuỗi nhà thuốc đắt hơn nhà thuốc truyền thống. Với vitamin và thực phẩm bổ sung, tỉ lệ này lên tới 72%; trong khi đối với thuốc kê đơn và thuốc điều trị bệnh mạn tính, tỉ lệ này là 35%.

Tuy nhiên, giá không phải yếu tố quyết định duy nhất. Có tới 62% người được khảo sát sẵn sàng trả thêm tiền cho những loại thuốc quan trọng nếu được bảo đảm về tính chính hãng và nguồn cung.

Điều này cho thấy niềm tin về chất lượng, xuất xứ và khả năng cung ứng đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp dược và hệ thống bán lẻ thuốc. Trong bối cảnh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn là nỗi lo của người mua, khả năng chứng minh nguồn gốc sản phẩm có thể quan trọng không kém giá bán.

Doanh thu ngành dược tăng, áp lực cạnh tranh còn lớn

Bức tranh kinh doanh của ngành dược, thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe trong chín tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo khảo sát của Vietnam Report, 71,4% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng và 57,2% có lợi nhuận tăng.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn cải thiện lợi nhuận dù doanh thu giảm nhờ kiểm soát giá vốn, tiết giảm chi phí vận hành và tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn.

Theo Bộ Y tế, thuốc sản xuất trong nước hiện đáp ứng khoảng 60% về số lượng nhưng mới chiếm 46% tổng giá trị sử dụng thuốc. Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào thuốc nhập khẩu ở các phân khúc giá trị cao, thuốc chuyên khoa và thuốc đặc trị.

Vietnam Report cho rằng để nâng cao giá trị thuốc nội địa, doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và đầu tư sản xuất những dòng thuốc có yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Tuy nhiên, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn là kiến nghị chính sách hàng đầu của các doanh nghiệp được khảo sát. Theo các doanh nghiệp, hàng hóa không rõ nguồn gốc không chỉ làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng mà còn tạo ra cạnh tranh thiếu bình đẳng về giá đối với những đơn vị tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng.