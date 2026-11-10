Người tiêu dùng quan tâm sản phẩm xanh, doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi

Người mua ngày càng chú trọng nguồn gốc, độ bền và tác động môi trường của sản phẩm, đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững

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Chủ đề: Việt Nam Xanh 2026