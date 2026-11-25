Bà Molly Falco không cần lọc máu định kỳ sau một năm ghép thận heo biến đổi gene - Ảnh: WMUR-TV/YOUTUBE

Bà Molly Falco, 58 tuổi, sống tại bang New Hampshire (Mỹ), vừa đạt cột mốc chưa từng có trong lĩnh vực ghép tạng dị loài, theo trang IFLScience ngày 25-11.

Quả thận lấy từ heo biến đổi gene ghép cho bà tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) vào tháng 11-2025 vẫn hoạt động sau hơn một năm, giúp bà không phải tiếp tục lọc máu định kỳ.

Bà Falco mắc bệnh thận bẩm sinh. Sau ca phẫu thuật, bà từng phải nhập viện điều trị biến chứng nhưng sức khỏe dần ổn định từ tháng 2-2026.

Ghép tạng từ động vật sang người từ lâu được xem là hướng giải quyết tình trạng thiếu nội tạng hiến. Tuy nhiên, hệ miễn dịch con người thường nhận diện mô động vật là vật thể lạ và tấn công, gây đào thải cơ quan cấy ghép.

Những tiến bộ trong công nghệ chỉnh sửa gene đã giúp khắc phục một phần trở ngại này.

Các nhà khoa học có thể vô hiệu hóa một số vi rút vốn tồn tại trong bộ gene heo, loại bỏ những protein dễ kích hoạt phản ứng miễn dịch và bổ sung gene người để tăng khả năng tương thích.

Quả thận ghép cho bà Falco do công ty công nghệ sinh học eGenesis phát triển, với ba nhóm chỉnh sửa gene nhằm giảm nguy cơ đào thải.

Thành tựu trên được xem là triển vọng cho ngành ghép tạng dị loài nhưng chưa phải giải pháp lâu dài.

Trước bà Falco, một bệnh nhân khác tên Tim Andrews từng giữ kỷ lục sống 271 ngày với thận heo biến đổi gene. Sau khi quả thận này được lấy ra, ông được ghép thận người vào tháng 1-2026.

Theo bác sĩ Leonardo V. Riella - Giám đốc y khoa chương trình ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, thành tựu mới cho thấy câu hỏi của giới khoa học đã chuyển từ việc liệu thận heo có thể hoạt động trong cơ thể người hay không sang việc làm thế nào duy trì hoạt động đó lâu dài.

Tuy nhiên, ghép tạng dị loài vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Các vấn đề cần tiếp tục đánh giá gồm nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người và phúc lợi của động vật hiến tạng.

Ngoài ra, giới chuyên gia cho rằng cần duy trì các chương trình vận động hiến tạng truyền thống, thay vì chỉ tập trung vào công nghệ ghép tạng động vật.

Nghiên cứu và thử nghiệm này được kỳ vọng mở ra thêm lựa chọn cho bệnh nhân suy thận, đặc biệt những người phải chờ đợi lâu để có được một quả thận hiến phù hợp.