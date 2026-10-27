Người phụ nữ cào xước xe Mercedes kháng cáo xin chuyển án treo thành phạt tiền

Bị cáo Vân tại phiên tòa được mở lần đầu hồi cuối tháng 7 - Ảnh: D.L.

Tòa án nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) đã nhận được đơn kháng cáo của bà Mai Thị Bích Vân (65 tuổi, trú tại Hà Nội), bị cáo trong vụ cào xước chiếc xe Mercedes-Benz GLC200 đỗ trước cổng nhà, từng gây xôn xao dư luận.

Trong thông báo gửi Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) cùng những người tham gia tố tụng, tòa án cho biết bà Vân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 28-9.

Theo đó, người phụ nữ này đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, theo hướng chuyển hình phạt chính từ 6 tháng tù cho hưởng án treo sang phạt tiền.

Trước đó, Tòa án nhân dân khu vực 4 đã tuyên phạt bà Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị tuyên 6 tháng tù treo, bị cáo xin chuyển sang phạt tiền

Theo bản án sơ thẩm, tối 18-1, chị Đỗ Bích Ngọc lái chiếc Mercedes-Benz GLC200 màu đen đến khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi đỗ xe trước cổng nhà bà Vân để cùng con trai đi ăn gần đó.

Khoảng 20h20 cùng ngày, gia đình bà Vân thấy chiếc Mercedes đỗ trước cổng, gây khó khăn cho việc đưa xe máy ra vào, bà Vân bực tức, dùng chùm chìa khóa cào xước nhiều vị trí trên ô tô.

Ngoài ra, bà Vân còn dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái, đập vào kính cửa trước bên trái nhưng không gây hư hỏng. Chồng bà Vân sau đó viết hai tờ giấy với nội dung phê phán việc đỗ xe chắn lối ra vào rồi dán lên kính chiếc Mercedes.

Khi chị Ngọc quay lại lấy xe, phát hiện nhiều vết cào xước và gương chiếu hậu bị bẻ nên đã trình báo cơ quan công an.

Chị Đỗ Bích Ngọc bên chiếc xe Mercedes bị cào xước - Ảnh: B.N.

Quá trình điều tra, bà Vân thừa nhận dùng chìa khóa cào xước chiếc Mercedes, nhưng không thừa nhận gây ra một số dấu vết khác mà chủ xe trình báo.

Cơ quan điều tra xác định bà Vân cố ý làm hư hỏng chiếc Mercedes tại 7 vị trí, gây thiệt hại 6.862.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định việc chị Ngọc đỗ ô tô trước cổng nhà bà Vân gây khó khăn cho gia đình bị cáo khi ra vào, là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Tuy nhiên điều này không làm thay đổi bản chất hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bà Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chủ xe Mercedes cũng kháng cáo, yêu cầu làm rõ thêm thiệt hại hơn 75 triệu đồng

Không chỉ bị cáo Mai Thị Bích Vân, chủ chiếc Mercedes là chị Đỗ Bích Ngọc cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo thông báo của tòa, ngày 13-10, chị Ngọc kháng cáo các nội dung liên quan đến đánh giá chứng cứ, xác định phạm vi thiệt hại, trách nhiệm của những người liên quan, trách nhiệm bồi thường dân sự và quyết định hình phạt đối với bị cáo Vân.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, chị Ngọc yêu cầu bị cáo bồi thường gần 470 triệu đồng, gồm chi phí sửa chữa, tiền đi lại, khoản thu nhập bị mất do không thể cho thuê xe và thiệt hại do chiếc Mercedes giảm giá trị sau sửa chữa.

Tuy nhiên hội đồng xét xử chỉ xác định thiệt hại do hành vi phạm tội của bà Vân gây ra là hơn 6,8 triệu đồng.

Tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 6,19 triệu đồng cho hai doanh nghiệp bảo hiểm MIC và OPES, đồng thời bồi thường trực tiếp cho chủ xe hơn 671.000 đồng.

Các yêu cầu bồi thường còn lại không được tòa chấp nhận do chưa đủ căn cứ.

Trong đơn kháng cáo, chị Ngọc đề nghị cấp phúc thẩm làm rõ thêm những hư hỏng ở gương chiếu hậu trái và cụm đèn trước bên trái chiếc Mercedes, được định giá tổng cộng 75,7 triệu đồng.

Chị Ngọc đề nghị kiểm tra video gốc, đối chiếu các dấu vết trên xe, triệu tập người giám định để giải thích kết luận hoặc giám định bổ sung nếu cần thiết.

Bị hại cũng đề nghị xem xét lại khoản thu nhập bị mất từ hợp đồng cho thuê xe với giá 35 triệu đồng/tháng, chi phí đi lại bằng phương tiện thay thế và thiệt hại do chiếc Mercedes giảm giá trị sau sửa chữa.

Theo thông báo của Tòa án nhân dân khu vực 4, những người được thông báo có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị đến tòa án cấp phúc thẩm.

Chủ xe Mercedes bị cào xước đòi gần nửa tỉ, vì sao tòa chỉ cho nhận 671.000 đồng? Cho rằng chiếc Mercedes bị cào xước gây thiệt hại lớn, chủ xe yêu cầu người gây ra vụ việc bồi thường gần 470 triệu đồng. Tuy nhiên, tòa tuyên bị cáo bồi thường trực tiếp cho chủ xe 671.000 đồng, phần còn lại trong tổng thiệt hại hơn 6,8 triệu đồng được tuyên bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm.



