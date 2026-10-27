Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Người phụ nữ cào xước xe Mercedes kháng cáo xin chuyển án treo thành phạt tiền

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Bị tuyên 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì cào xước xe Mercedes đỗ trước cổng nhà, bà Mai Thị Bích Vân đã gửi đơn kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt theo hướng chuyển sang phạt tiền.

Người phụ nữ cào xước xe Mercedes kháng cáo xin đổi án 6 tháng tù treo thành phạt tiền - Ảnh 1.

Bị cáo Vân tại phiên tòa được mở lần đầu hồi cuối tháng 7 - Ảnh: D.L.

Tòa án nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) đã nhận được đơn kháng cáo của bà Mai Thị Bích Vân (65 tuổi, trú tại Hà Nội), bị cáo trong vụ cào xước chiếc xe Mercedes-Benz GLC200 đỗ trước cổng nhà, từng gây xôn xao dư luận.

Trong thông báo gửi Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) cùng những người tham gia tố tụng, tòa án cho biết bà Vân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 28-9.

Theo đó, người phụ nữ này đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, theo hướng chuyển hình phạt chính từ 6 tháng tù cho hưởng án treo sang phạt tiền.

Trước đó, Tòa án nhân dân khu vực 4 đã tuyên phạt bà Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị tuyên 6 tháng tù treo, bị cáo xin chuyển sang phạt tiền

Theo bản án sơ thẩm, tối 18-1, chị Đỗ Bích Ngọc lái chiếc Mercedes-Benz GLC200 màu đen đến khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi đỗ xe trước cổng nhà bà Vân để cùng con trai đi ăn gần đó.

Khoảng 20h20 cùng ngày, gia đình bà Vân thấy chiếc Mercedes đỗ trước cổng, gây khó khăn cho việc đưa xe máy ra vào, bà Vân bực tức, dùng chùm chìa khóa cào xước nhiều vị trí trên ô tô.

Ngoài ra, bà Vân còn dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái, đập vào kính cửa trước bên trái nhưng không gây hư hỏng. Chồng bà Vân sau đó viết hai tờ giấy với nội dung phê phán việc đỗ xe chắn lối ra vào rồi dán lên kính chiếc Mercedes.

Khi chị Ngọc quay lại lấy xe, phát hiện nhiều vết cào xước và gương chiếu hậu bị bẻ nên đã trình báo cơ quan công an.

Người phụ nữ cào xước xe Mercedes kháng cáo xin đổi án 6 tháng tù treo thành phạt tiền - Ảnh 2.

Chị Đỗ Bích Ngọc bên chiếc xe Mercedes bị cào xước - Ảnh: B.N.

Quá trình điều tra, bà Vân thừa nhận dùng chìa khóa cào xước chiếc Mercedes, nhưng không thừa nhận gây ra một số dấu vết khác mà chủ xe trình báo.

Cơ quan điều tra xác định bà Vân cố ý làm hư hỏng chiếc Mercedes tại 7 vị trí, gây thiệt hại 6.862.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định việc chị Ngọc đỗ ô tô trước cổng nhà bà Vân gây khó khăn cho gia đình bị cáo khi ra vào, là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Tuy nhiên điều này không làm thay đổi bản chất hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bà Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chủ xe Mercedes cũng kháng cáo, yêu cầu làm rõ thêm thiệt hại hơn 75 triệu đồng

Không chỉ bị cáo Mai Thị Bích Vân, chủ chiếc Mercedes là chị Đỗ Bích Ngọc cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo thông báo của tòa, ngày 13-10, chị Ngọc kháng cáo các nội dung liên quan đến đánh giá chứng cứ, xác định phạm vi thiệt hại, trách nhiệm của những người liên quan, trách nhiệm bồi thường dân sự và quyết định hình phạt đối với bị cáo Vân.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, chị Ngọc yêu cầu bị cáo bồi thường gần 470 triệu đồng, gồm chi phí sửa chữa, tiền đi lại, khoản thu nhập bị mất do không thể cho thuê xe và thiệt hại do chiếc Mercedes giảm giá trị sau sửa chữa.

Tuy nhiên hội đồng xét xử chỉ xác định thiệt hại do hành vi phạm tội của bà Vân gây ra là hơn 6,8 triệu đồng. 

Tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 6,19 triệu đồng cho hai doanh nghiệp bảo hiểm MIC và OPES, đồng thời bồi thường trực tiếp cho chủ xe hơn 671.000 đồng.

Các yêu cầu bồi thường còn lại không được tòa chấp nhận do chưa đủ căn cứ.

Trong đơn kháng cáo, chị Ngọc đề nghị cấp phúc thẩm làm rõ thêm những hư hỏng ở gương chiếu hậu trái và cụm đèn trước bên trái chiếc Mercedes, được định giá tổng cộng 75,7 triệu đồng.

Chị Ngọc đề nghị kiểm tra video gốc, đối chiếu các dấu vết trên xe, triệu tập người giám định để giải thích kết luận hoặc giám định bổ sung nếu cần thiết.

Bị hại cũng đề nghị xem xét lại khoản thu nhập bị mất từ hợp đồng cho thuê xe với giá 35 triệu đồng/tháng, chi phí đi lại bằng phương tiện thay thế và thiệt hại do chiếc Mercedes giảm giá trị sau sửa chữa.

Theo thông báo của Tòa án nhân dân khu vực 4, những người được thông báo có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị đến tòa án cấp phúc thẩm.

Người phụ nữ cào xước xe Mercedes kháng cáo xin đổi án 6 tháng tù treo thành phạt tiền - Ảnh 4.Chủ xe Mercedes bị cào xước đòi gần nửa tỉ, vì sao tòa chỉ cho nhận 671.000 đồng?

Cho rằng chiếc Mercedes bị cào xước gây thiệt hại lớn, chủ xe yêu cầu người gây ra vụ việc bồi thường gần 470 triệu đồng. Tuy nhiên, tòa tuyên bị cáo bồi thường trực tiếp cho chủ xe 671.000 đồng, phần còn lại trong tổng thiệt hại hơn 6,8 triệu đồng được tuyên bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe Mercedes Hà nội Mai Thị Bích Vân Đỗ Bích Ngọc Toà án nhân dân khu vực 4

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất