Tôi mới ra trường, đi làm ở một công ty Hàn được 3 tháng, tôi ký hợp đồng làm việc 1 năm.

Vừa qua, tôi nhận giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Chuyện chẳng có gì khi tôi thông báo cho công ty biết, công ty phản hồi lại là sẽ phạt tôi vì vi phạm hợp đồng lao động.

Tình huống này tôi cần phải xử lý như thế nào, tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của bản thân lúc này?

Luật sư Tô Thị Bích Liên (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đều có những quy định ưu tiên tuyệt đối cho việc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Về việc tạm hoãn hợp đồng lao động, điểm a Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định trường hợp đầu tiên phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

Luật sư Tô Thị Bích Liên - Đoàn luật sư TP.HCM

Từ đó, công ty cũng không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn vì lý do thực hiện nghĩa vụ quân sự, điều này được quy định tại điều 35 Bộ luật Lao động.

Theo trường hợp của bạn, bạn chỉ mới nhận được giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chưa phải là quyết định gọi công dân nhập ngũ.

Vì thế luật sư sẽ tư vấn ở hai trường hợp để bạn có thể quyết định phù hợp.

Trường hợp 1: Khi có giấy thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Thông báo trúng tuyển sẽ chưa có ngày nhập ngũ cụ thể nên nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động, bạn có thể làm đơn xin nghỉ việc gửi đến công ty.

Nếu hợp đồng lao động của bạn là 1 năm, bạn cần báo trước khi nghỉ việc 30 ngày.

Nếu chưa đủ 30 ngày trong đơn xin nghỉ mà có giấy nhập ngũ, bạn sẽ áp dụng trường hợp 2 luật sư tư vấn dưới đây.

Nếu bạn vẫn muốn làm tại công ty sau xuất ngũ, bạn có thể làm đơn xin tạm hoãn hợp đồng lao động, dựa theo Điểm a Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động chỉ tạm hoãn khi người lao động "thực hiện nghĩa vụ quân sự".

Trường hợp 2: Khi có quyết định gọi nhập ngũ

Về thời hạn nhận quyết định gọi nhập ngũ được quy định Khoản 6 Điều 34 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 4 Luật số 98/2025/QH15): Quyết định gọi nhập ngũ phải được giao cho công dân trước thời gian ghi trong quyết định 15 ngày.

Đây là lý do bạn có thể trình bày với công ty khi không thể tự chủ động báo trước cho công ty 30 ngày (hợp đồng lao động xác định thời hạn) hay 45 ngày (hợp đồng lao động không xác định thời hạn) như các trường hợp nghỉ việc thông thường.

Về trách nhiệm của doanh nghiệp nơi bạn làm việc sẽ được căn cứ theo Khoản 1 Điều 35 và Điểm đ Khoản 3 Điều 50 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục công việc sau khi hết hạn nhập ngũ, bạn sẽ làm đơn xin tạm hoãn hợp đồng lao động.



Sau khi bạn vào làm việc trở lại, nếu bạn không muốn thực hiện công việc này, bạn có thể viết đơn xin nghỉ việc theo hình thức người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Hợp đồng của bạn là 1 năm, là loại hợp đồng xác định thời hạn, bạn làm đơn xin nghỉ trước ít nhất 30 ngày.

Nếu bạn làm theo các hướng dẫn trên, công ty sẽ không có lý do nào để phạt vi phạm hợp đồng đối với bạn.

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Trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị xử phạt thế nào? Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi thanh niên khi đến tuổi. Tuy nhiên trên thực tế, vẫn có không ít trường hợp tìm cách né tránh.



