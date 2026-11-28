Tê tê quý hiếm được lực lượng chức năng tiếp nhận - Ảnh: Công an xã Ninh Sơn

Chiều 28-11, lãnh đạo Công an xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa phối hợp với Phòng Kinh tế xã và Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn tiếp nhận một con tê tê do ông Trần Đình Hiếu (42 tuổi, trú thôn Bắc Sông Ông) tự nguyện giao nộp.

Theo thông tin ban đầu, ông Hiếu phát hiện con tê tê này đi lạc tại khu vực gần nhà. Biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Hiếu đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là con tê tê Java nặng 3,5 kg, là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB. Đây là nhóm loài được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm các hành vi săn bắt, khai thác, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép.

Con tê tê Java được tiếp nhận chăm sóc theo quy định chờ ngày thả về rừng - Ảnh: Công an xã Ninh Sơn

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý, chăm sóc và thực hiện việc cứu hộ theo quy định.