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Người đàn ông tử vong trong vườn thanh long, nghi bị điện giật

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Một người đàn ông 51 tuổi được phát hiện tử vong trong vườn thanh long ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp. Đáng chú ý, khu vực này có hai dây cáp điện vẫn được sử dụng để truyền tải điện phục vụ việc xông thanh long tại các vườn lân cận.

Người đàn ông tử vong trong vườn thanh long, nghi liên quan đường dây điện - Ảnh 2.

Vườn thanh long nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 9-11, thông tin từ Công an xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong vườn thanh long nghi do bị điện giật.

Theo điều tra, khoảng 6h ngày 8-11, Công an xã An Thạnh Thủy tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ông N.N.H. (51 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy) nằm chết tại vườn thanh long của bà N.T.L.H. ở xã An Thạnh Thủy.

Theo trình bày của bà H. với cơ quan công an, đêm 7-11, gia đình bà không sử dụng điện để xông thanh long. Tuy nhiên, hai dây cáp điện đi qua khu vực vườn vẫn được dùng để truyền tải điện phục vụ việc xông thanh long tại các vườn lân cận.

Việc đóng, ngắt nguồn điện do ông N.T.A. (61 tuổi, ngụ cùng địa phương) thực hiện.

Làm việc với cơ quan công an, ông A. cho biết hệ thống điện được vận hành liên tục trong 5 ngày, mỗi ngày đóng điện khoảng 20h và ngắt điện lúc 5h sáng hôm sau.

Riêng đêm 7-11, ông đóng điện lúc 20h và trực tiếp ngắt điện lúc 5h ngày 8-11. Sau khi ngắt điện, ông ra về và đến hơn 6h cùng ngày thì hay tin ông H. tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông tử vong trong vườn thanh long, nghi liên quan đường dây điện - Ảnh 4.Sửa chữa nhà xưởng ở Đồng Tháp, hai công nhân bị điện giật tử vong

Trong lúc ở lại tăng ca thi công, lắp đặt đường dây điện tại nhà xưởng chế biến thủy sản ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, hai công nhân bị điện giật, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

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    Chủ đề: thanh Long xông đèn Đồng Tháp ngắt điện

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