Sửa chữa nhà xưởng ở Đồng Tháp, hai công nhân bị điện giật tử vong

Ngày 8-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay Công an xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận thông tin vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân tử vong do điện giật xảy ra tại nhà xưởng của một công ty.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 7-11, tại nhà xưởng của Công ty N.T., chi nhánh C.V. (thuộc ấp An Bình, xã Lai Vung) đang trong quá trình sửa chữa, lắp ráp thiết bị và đi đường dây điện để chuẩn bị hoạt động.

Lúc này có 4 công nhân ở lại tăng ca thực hiện công việc.

Trong lúc làm việc, anh Trần Thanh (46 tuổi, ngụ TP.HCM) và anh Nguyễn Hoàng Phúc (44 tuổi, ngụ TP.HCM) bị điện giật.

Cả hai được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Lấp Vò cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Lai Vung đã đến bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin các nạn nhân, làm việc với những người có liên quan để phục vụ cho việc điều tra cũng như làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.