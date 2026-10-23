Người đàn ông bị tâm thần cầm dây nịt đánh người đi đường

Người đàn ông áo vàng cầm dây nịt đánh người đi đường - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 23-10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết người đàn ông vô cớ đánh người đi đường là ông C.N.Q. (trú phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), người này bị tâm thần.

Trước đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo vàng, tay cầm dây nịt đứng trên đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột vô cớ đánh người đi đường.

Người này dùng dây nịt đánh một người đi xe máy ngang qua, sau đó tiếp tục đánh tài xế Grab đang chở khách. Khi người ngồi sau nhảy xuống xe, người đàn ông tiếp tục đuổi theo rồi quay đi.

Sau đó người này tiếp tục có hành vi gây mất trật tự trên đường, rồi nằm giữa đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở kiểm tra ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này âm tính với ma túy. Qua xác minh, công an xác định ông Q. bị tâm thần.

Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang phối hợp với người nhà đưa ông Q. đi bệnh viện để được thăm khám, xử lý.