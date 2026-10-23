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Người đàn ông bị tâm thần cầm dây nịt đánh người đi đường

tác giả
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG
MINH PHƯƠNG

Công an xác định người đàn ông cầm dây nịt đánh, đuổi theo người đi đường ở Buôn Ma Thuột âm tính với ma túy, có bệnh tâm thần.

Người đàn ông cầm dây nịt đánh người đi đường bị tâm thần - Ảnh 1.

Người đàn ông áo vàng cầm dây nịt đánh người đi đường - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 23-10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết người đàn ông vô cớ  đánh người đi đường là ông C.N.Q. (trú phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), người này bị tâm thần

Trước đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo vàng, tay cầm dây nịt đứng trên đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột vô cớ đánh người đi đường.

Người này dùng dây nịt đánh một người đi xe máy ngang qua, sau đó tiếp tục đánh tài xế Grab đang chở khách. Khi người ngồi sau nhảy xuống xe, người đàn ông tiếp tục đuổi theo rồi quay đi.

Sau đó người này tiếp tục có hành vi gây mất trật tự trên đường, rồi nằm giữa đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở kiểm tra ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này âm tính với ma túy. Qua xác minh, công an xác định ông Q. bị tâm thần.

Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang phối hợp với người nhà đưa ông Q. đi bệnh viện để được thăm khám, xử lý.

Người đàn ông cầm dây nịt đánh người đi đường bị tâm thần - Ảnh 2.Công an xác minh clip người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi, tát tài xế ở Hà Nội

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông tự nhận đã uống rượu rồi thò tay qua cửa kính ô tô, véo mũi và tát vào mặt tài xế. Công an đang xác minh sự việc.

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MINH PHƯƠNG
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    Chủ đề: tâm thần đánh người phường Buôn Ma Thuột

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