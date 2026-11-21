Người dân mang khẩu súng giao nộp cho cơ quan công an - Ảnh: Công an phường Hòa Hiệp

Ngày 21-11, Công an phường Hòa Hiệp cho biết vừa tiếp nhận một khẩu súng nghi là súng quân dụng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 19-11, trong lúc dọn dẹp vườn nhà, anh Bùi Văn Phúc (40 tuổi, trú khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp) bất ngờ phát hiện một khẩu súng màu đen đã hoen gỉ.

Nhận thấy đây là vật nguy hiểm, anh Phúc đã chủ động mang khẩu súng đến Công an phường Hòa Hiệp giao nộp.

Trước đó vào ngày 13-11, ông Phan Thanh Lợi (36 tuổi, trú khu phố Phú Đông 6, phường Phú Yên) trong lúc đi dọc bờ kè Xóm Rớ để nhặt củi do sóng biển đánh dạt vào bờ đã tình cờ phát hiện một túi vải.

Kiểm tra bên trong, ông Lợi phát hiện có 2 khẩu súng hơi, thân bằng gỗ, nòng kim loại.

Nhận thức được trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, ông đã chủ động đến Công an phường Phú Yên trình báo, giao nộp toàn bộ số súng trên.

Hai khẩu súng hơi ông Phan Thanh Lợi tình cờ nhặt được - Ảnh: Công an phường Phú Yên

Theo cơ quan công an, việc người dân chủ động giao nộp các loại vũ khí khi phát hiện không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí.

Cơ quan công an khuyến cáo khi phát hiện hoặc đang cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, người dân cần nhanh chóng thông báo và giao nộp cho cơ quan công an gần nhất. Tuyệt đối không tự ý sử dụng, mua bán, trao đổi hoặc tàng trữ trái phép các loại vũ khí này.