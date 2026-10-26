Ngôi làng 'biến đêm thành ngày' chờ Tết

Những mảng sáng rực rỡ là nơi trồng hoa cúc ở làng hoa Nghĩa Hiệp - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Những ngày này, làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu trở nên rực rỡ mỗi khi đêm xuống. Hàng trăm ngàn bóng điện đồng loạt được thắp sáng trong những vườn cúc Tết, biến đêm thành ngày.

Từ khoảng tháng 8 âm lịch, các vườn cúc bắt đầu sáng đèn và duy trì đến giữa tháng 11 âm lịch. Hệ thống chiếu sáng thường hoạt động từ 18h - 5h sáng hôm sau, được đóng ngắt bằng rơ le tự động. Khi cây đạt chiều cao khoảng 70-80cm, nhà vườn sẽ ngừng chong đèn để cây chuyển sang giai đoạn hình thành nụ, chuẩn bị bung nở vào dịp Tết.

Chong đèn là cách bắt buộc để giữ cho cây hoa luôn phát triển, vì thế mà các vườn trồng cúc luôn rực rỡ ánh điện vào ban đêm - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Việc tính toán thời gian chiếu sáng được người trồng đặc biệt chú trọng. Theo các nhà vườn, việc chong đèn thường bắt đầu sau khi cây con đã bén rễ. Ánh sáng bổ sung giúp cây duy trì sinh trưởng, phát triển thân lá và hạn chế ra nụ sớm, qua đó chủ động thời điểm hoa nở trước những biến động của thời tiết.

Bà Nguyễn Thị Thủy, người trồng hoa ở xã Vệ Giang, cho biết chong đèn giúp cây hoa tiếp tục tăng trưởng cả ngày lẫn đêm, đạt chiều cao mong muốn trước khi bước vào giai đoạn ra nụ. Khi cây đủ lớn, người trồng mới tắt đèn để kích thích quá trình hình thành nụ, bảo đảm hoa nở đúng thời điểm.

Ngay khi cây hoa bén rễ, điện được thắp liên tục cho đến khi hoa đủ độ cao - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Với những nhà vườn, đây là công đoạn gần như không thể thiếu trong vụ hoa Tết. Ông Nguyễn Văn Đông, ở xã Vệ Giang, cho biết năm nay gia đình trồng hơn 500 chậu cúc. Để duy trì hệ thống chiếu sáng cho vườn hoa, mỗi tháng ông chi khoảng 1 triệu đồng tiền điện.

Dù phát sinh thêm chi phí, người trồng vẫn duy trì việc chong đèn nhằm chủ động điều tiết sinh trưởng của cây. Bởi chỉ cần hoa nở sớm hoặc muộn so với thời điểm Tết, công sức chăm sóc suốt nhiều tháng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của cả vụ.

Người dân chăm sóc kỹ lưỡng cây hoa suốt ngày đêm - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Xã Vệ Giang được xem là một trong những vùng trồng hoa cúc Tết lớn ở miền Trung. Vùng hoa tập trung chủ yếu dọc sông Vệ, mỗi dịp cuối năm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng trăm nghìn chậu hoa. Tháng 1-2023, nhãn hiệu "Hoa Nghĩa Hiệp" được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận cho nhóm sản phẩm gồm hoa hồng, hoa cúc và hoa dạ yến thảo.

Một vườn hoa cúc rực rỡ nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đèn được chong từ khoảng 18h - 5h sáng hôm sau - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Hoa cúc trồng xen kẽ trong vườn nhà dân, tạo nên khung cảnh nên thơ - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Các chậu hoa cúc đang phát triển dưới ánh đèn rực rỡ - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Người nông dân phun thuốc cho cây vào ban đêm - Ảnh: NGUYỄN YÊN