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Ngoài bóng đá, Harry Kane mê nhạc đồng quê, cờ vua và đọc sách thiếu nhi

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Chủ nhân Quả bóng vàng 2026 Harry Kane còn có những sở thích ít người biết, từ nghe nhạc đồng quê, chơi cờ vua đến đọc sách cùng các con.

Harry Kane bên cạnh sự nghiệp thi đấu còn có nhiều sở thích đời thường - Ảnh: PRESSE SPORTS

Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận giải thưởng này kể từ Michael Owen năm 2001. Tiền đạo Bayern Munich ghi 73 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia trong mùa giải 2025-2026.

Ngoài những thành tích trên sân cỏ, Harry Kane còn có nhiều mối quan tâm khác. Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2024, cầu thủ người Anh từng chia sẻ về gu âm nhạc, sở thích chơi cờ và những hoạt động cùng gia đình.

Harry Kane yêu thích nhạc đồng quê Mỹ

Nhạc đồng quê (country) là thể loại âm nhạc yêu thích của Harry Kane. Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2024, anh cho biết tình yêu với dòng nhạc này một phần bắt nguồn từ gia đình, bởi bố mẹ thường nghe country khi anh còn nhỏ.

Một trong những ca khúc Harry Kane yêu thích là Wagon Wheel. Bài hát cũng gắn với những khoảnh khắc vui chơi cùng con trai, khi hai bố con nghe nhạc và nhảy theo giai điệu.

Ca khúc Wagon Wheel là một trong những bài hát nhạc đồng quê Harry Kane yêu thích 

Harry Kane chụp ảnh cùng ca sĩ nhạc đồng quê Ella Langley trong một buổi biểu diễn tại Mỹ - Ảnh: IGNV

Sở thích này tiếp tục được nhắc đến trong thời gian tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Theo hậu vệ Dan Burn, Harry Kane thường chọn nhạc đồng quê khi đến lượt quyết định danh sách phát tại khách sạn của đội tuyển.

Trong ngày nghỉ giữa các trận đấu, anh cùng Dan Burn và thủ môn Jason Steele đến xem ca sĩ Ella Langley biểu diễn tại bang Missouri. Cô được biết đến với ca khúc Choosin' Texas. Sau buổi diễn, Harry Kane đăng ảnh chụp cùng nữ ca sĩ lên Instagram và gửi lời cảm ơn cô.

Bắt đầu chơi cờ vua sau khi xem phim Netflix

Âm nhạc không phải sở thích duy nhất của Harry Kane ngoài bóng đá. Trong cuộc phỏng vấn với GQ năm 2024, anh cho biết bắt đầu học chơi cờ vua sau khi xem series The Queen's Gambit của Netflix.

Ra mắt năm 2020, bộ phim kể về hành trình của một thần đồng cờ vua nữ trong thế giới thi đấu chuyên nghiệp. Tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả đối với bộ môn này, trong đó có Harry Kane.

The Queen's Gambit là loạt phim của Netflix về cờ vua, là nguồn cảm hứng để Harry Kane bắt đầu tìm hiểu và chơi bộ môn này - Ảnh: Netflix

Cầu thủ người Anh luyện tập trên nền tảng Chess.com và từng đạt mức xếp hạng khoảng 1.200 ở thể thức 10 phút. 

Anh cũng chơi cờ cùng người thân và các đồng đội tại Bayern Munich, trong đó có Joshua Kimmich. Harry Kane cho biết trò chơi đòi hỏi sự tập trung vào từng nước đi, giúp anh tạm gác những vấn đề khác trong lúc chơi.

Đọc sách cùng các con trước giờ đi ngủ

Bên cạnh âm nhạc và cờ vua, Harry Kane còn dành thời gian đọc sách cùng các con. Tháng 10-2022, anh tham gia chương trình CBeebies Bedtime Stories của BBC, đọc cuốn sách thiếu nhi The Lion Inside của tác giả Rachel Bright.

Tác phẩm kể về một chú chuột nhút nhát tìm cách vượt qua nỗi sợ để tìm thấy tiếng nói của chính mình. Câu chuyện truyền tải thông điệp về lòng can đảm và sự tự tin dành cho độc giả nhỏ tuổi.

Harry Kane từng tham gia chương trình CBeebies Bedtime Stories của BBC, đọc sách dành cho khán giả nhỏ tuổi - Ảnh: BBC

Trong chương trình, Harry Kane chia sẻ rằng đọc sách cùng các con trước giờ đi ngủ là một trong những hoạt động yêu thích. Anh cho biết các con đặc biệt yêu thích cuốn sách và sẽ rất hào hứng khi nghe bố đọc truyện trên truyền hình.

Những chia sẻ này cho thấy các hoạt động ngoài sân cỏ của Harry Kane không chỉ xoay quanh những sở thích cá nhân mà còn gắn với thời gian dành cho gia đình.

Ngoài bóng đá, Harry Kane mê nhạc đồng quê, cờ vua và đọc sách thiếu nhi - Ảnh 5.Phong cách 'Quả bóng vàng' Harry Kane: Vợ vui thì đời mới vui

Harry Kane được xướng tên ở vị trí cao nhất tại lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d’Or 2026), mọi thông tin về anh và phong cách thời trang thu hút sự chú ý của công chúng.


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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Harry Kane Ella Langley quả bóng vàng

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