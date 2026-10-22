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Nghiên cứu 2.254 trường hợp được cho là nhớ tiền kiếp và phát hiện gì?

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Phân tích 2.254 trường hợp, các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện thời gian giữa cái chết và ngày sinh của trẻ được cho là nhớ tiền kiếp có liên quan đến nguyên nhân tử vong.

Nghiên cứu mới về tiền kiếp và mối liên hệ kỳ lạ giữa cái chết và tái sinh - Ảnh 1.

Người "đầu thai" thường sinh ra sau người tiền kiếp 16 tháng? - Ảnh minh họa có dùng AI

Một nghiên cứu của Đại học Virginia (Mỹ) phát hiện thời gian từ khi một người qua đời đến ngày sinh của đứa trẻ được cho là nhớ về tiền kiếp có liên quan đến nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa lý giải được mối liên hệ này và nhấn mạnh kết quả không chứng minh luân hồi tồn tại, theo trang IFLScience ngày 21-10.

Nghiên cứu phân tích 2.254 trường hợp trong cơ sở dữ liệu của khoa nghiên cứu nhận thức thuộc Đại học Virginia. Trong đó, khoảng 74% trường hợp có thông tin về tiền kiếp được đánh giá là trùng khớp với một người đã qua đời.

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét nhiều yếu tố liên quan đến từng trường hợp.

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Các yếu tố được xem xét gồm nguyên nhân tử vong, việc gia đình có cung cấp thông tin về "tiền kiếp" cho đứa trẻ hoặc đứa trẻ biết thông tin này trong quá trình nghiên cứu hay không, và số chi tiết được đánh giá là trùng khớp với người đã khuất.

Kết quả cho thấy khoảng cách trung vị giữa cái chết được nhắc đến và ngày sinh của đứa trẻ là 16 tháng.

Với những trường hợp người được cho là tiền kiếp qua đời đột ngột, khoảng cách này là 12 tháng, ngắn hơn so với 21 tháng ở những trường hợp có thể dự đoán trước cái chết.

Tuy nhiên, mối liên hệ này rất nhỏ, chỉ giải thích khoảng 2-3% sự khác biệt về thời gian giữa hai sự kiện. Nhóm nghiên cứu cũng xem xét các yếu tố văn hóa và tâm lý nhưng chưa tìm được yếu tố nào lý giải mối liên hệ trên.

Nghiên cứu luân hồi và mối liên hệ kỳ lạ giữa cái chết và sự tái sinh - Ảnh 1.

Liệu con người có thật sự luân hồi chuyển kiếp? - Ảnh: WIKIHOW

Phát hiện này tương tự kết quả một nghiên cứu năm 1988 trên 326 trường hợp được cho là liên quan đến luân hồi.

Nghiên cứu năm 1988 ghi nhận khoảng cách giữa cái chết và thời điểm đầu thai được kể lại ngắn hơn ở những trường hợp người được cho là tiền kiếp qua đời do nguyên nhân bạo lực so với chết tự nhiên.

Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý những trường hợp được phân tích chỉ dựa trên lời kể, chưa phải bằng chứng xác nhận luân hồi. Thông tin về người đã khuất có thể được truyền từ gia đình hoặc cộng đồng đến đứa trẻ. Sai lệch ký ức và thiên kiến trong việc lựa chọn các trường hợp có thông tin trùng khớp cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Nhóm nghiên cứu cho biết cơ chế đứng sau mối liên hệ này vẫn chưa rõ và cần được tìm hiểu thêm. Các kết quả hiện tại chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận con người có thể đầu thai sau khi chết.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.

Nghiên cứu luân hồi và mối liên hệ kỳ lạ giữa cái chết và sự tái sinh - Ảnh 3.Bí ẩn linh hồn và sự giải mã của khoa học - Kỳ 3: Tiền kiếp - nỗi đau đầu của khoa học

Cô bé mới vài tuổi tự dưng kể vanh vách về gia đình nào đó mà cô chưa lần nào đến ở nơi xa xôi, rồi cô khăng khăng nói đó mới chính là gia đình mình. Một thanh niên tự dưng đi tìm cô gái xa lạ ở quốc gia khác và khẳng định vợ mình.

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ANH THƯ
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    Chủ đề: đầu thai Tiền kiếp luân hồi

    Dòng sự kiện: Nghiên cứu mới

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