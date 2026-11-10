Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thu hút hàng chục ngàn lượt khách, trao hơn 27.000 quà tặng
Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 trao hơn 27.000 quà tặng xanh cho khách tham quan
Sau hai ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan, trao hơn 27.000 sản phẩm, quà tặng xanh và lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh đến cộng đồng.
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Dòng sự kiện: Việt Nam xanh
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