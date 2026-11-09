Đa dạng trải nghiệm ẩm thực tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Từ những món ăn dân dã như bánh xèo, bánh khọt đến phở, nước trái cây, món ăn chế biến sẵn và đặc sản vùng miền, khu vực ẩm thực tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 mang đến nhiều lựa chọn cho khách tham quan.

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Chủ đề: Việt Nam Xanh 2026