Thợ lặn bên rạn san hô ở biển Côn Đảo - Ảnh: SVH

Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa chiến lược truyền thông của TP.HCM đến năm 2030 và Đề án mở rộng, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân, ngư dân, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ và du khách trong, ngoài nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn liền với gìn giữ môi trường sinh thái, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Đặc khu Côn Đảo.

Tâm điểm của chiến dịch là Lễ ra mắt và trình diễn kỹ thuật "Lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô" diễn ra vào sáng ngày 28-11 tại khu vực Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau).

Đội ngũ chuyên gia huấn luyện, nhân sự kỹ thuật của Vườn Quốc gia Côn Đảo và các tình nguyện viên (đã qua đào tạo) sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng xuống độ sâu từ 4m đến 12m. Họ sẽ cố định các mảnh san hô giống lên nền đáy tự nhiên tại các khu vực rạn bị suy thoái khó có khả năng tự phục hồi hoặc trên các giá thể nhân tạo.

Danh mục đưa vào phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống và 4 họ có khả năng thích nghi cao với điều kiện thủy văn Côn Đảo.

Song hành cùng hoạt động phục hồi hệ sinh thái dưới lòng biển, chương trình mang đến chuỗi sự kiện đa dạng trên bờ nhằm kết nối giáo dục truyền thống lịch sử với ý thức bảo vệ môi trường biển đảo, như: Tọa đàm "Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng", Triển lãm ảnh và mô hình "Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau".

Ngoài ra còn có Lễ phát động "Vì Biển đảo xanh" và Chương trình "Ngày hội sống xanh" với sự tham gia của 500 người.

13 hoa hậu, người mẫu đồng hành với biển đảo Côn Đảo Góp phần tạo nên sức hút truyền thông mạnh mẽ và truyền cảm hứng sống xanh đến thế hệ trẻ, chương trình năm 2026 vinh dự có sự đồng hành trực tiếp của 13 gương mặt hoa hậu, á hậu, siêu mẫu và á vương trong các hoạt động tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô tại Đặc khu Côn Đảo như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê; Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh (Đại sứ); Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo (Đại sứ); Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân (Đại sứ); Á hậu Đại dương Việt Nam 2023 Nguyễn Thị Diễm Châu; Hoa hậu Châu Á Trần Thị Kim Nguyên; Hoa hậu Toàn cầu Đoàn Hồng Trang; Á hậu Du lịch Trần Nguyễn Phương Thanh; Người đẹp Thời trang Thế giới Nguyễn Đào Tuyên Dương; Á hậu Du lịch Nguyễn Thị Thủy Tiên; Hoa khôi Võ Hồng Đào; Siêu mẫu Đoàn Quốc Nguyên Chương; Á vương Quốc tế Nguyễn Vũ Linh.

Hệ sinh thái biển tại Côn Đảo - Ảnh: SVH

Rạn san hô tại Côn Đảo - Ảnh: SVH

Một mẩu san hô được nuôi cấy - Ảnh: SVH