Hình ảnh cho thấy thiết bị xác minh độ tuổi của Verifone đang hiển thị thông báo đã xác minh trên 18 tuổi ("Over 18 Verified") tại điểm thanh toán - Ảnh: rnz.co.nz

New Zealand đang triển khai hệ thống xác minh độ tuổi bằng phương thức kỹ thuật số tại các cửa hàng, quán bar và câu lạc bộ, cho phép khách hàng sử dụng thông tin xác thực lưu trên điện thoại thông minh để chứng minh mình đã đủ tuổi theo quy định mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân.

Hệ thống này được tích hợp trong các thiết bị thanh toán Eftpos do tập đoàn công nghệ đa quốc gia Verifone cung cấp. Hiện khoảng 90.000 thiết bị của hãng trên toàn New Zealand đã có thể kết nối với ví điện tử của chính phủ (Govt.nz) để xác minh độ tuổi khách hàng.

Bà Kristy Gregory, đại diện Verifone, cho biết hệ thống chỉ gửi yêu cầu xác nhận khách hàng có đủ độ tuổi hợp pháp hay không và nhận lại câu trả lời có hoặc không, không thu thập thêm thông tin cá nhân. Theo bà, giải pháp này giúp các cơ sở kinh doanh giảm gian lận, tăng cường an ninh, đồng thời giúp người tiêu dùng không cần mang theo thẻ vật lý.

Theo hệ thống mới, người dùng xác thực danh tính bằng công nghệ sinh trắc học khuôn mặt thông qua Govt.nz trên điện thoại. Khi giao dịch, hệ thống chỉ cung cấp thông tin cần thiết, chẳng hạn xác nhận người dùng đã đủ 18 tuổi, thay vì tiết lộ toàn bộ thông tin cá nhân như khi xuất trình giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu.

Bà Gregory nhấn mạnh việc sử dụng ứng dụng và lưu thông tin xác thực hoàn toàn tùy thuộc lựa chọn của người dùng. Theo đó, khách hàng không bắt buộc phải tải ứng dụng hoặc lưu thông tin này trên điện thoại, nhưng việc sử dụng sẽ giúp quá trình xác minh tại điểm bán hàng nhanh hơn.

Trước những lo ngại về an ninh mạng, bà Gregory cho biết chính phủ sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho ứng dụng, còn Verifone đảm nhiệm khâu tiếp nhận thông tin xác thực. Theo bà, mạng lưới của hãng xử lý khoảng 700 triệu giao dịch mỗi năm tại New Zealand và được thiết kế để duy trì tính ổn định, an toàn.