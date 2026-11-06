Nana đáp trả khi bị chỉ trích hẹn hò T.O.P: 'Tôi làm gì sai trái đạo đức sao?'

Nana có những phản hồi đanh thép trước những chỉ trích mối quan hệ tình cảm giữa cô và T.O.P - Ảnh: IGNV

Theo Osen, nữ diễn viên Nana chính thức lên tiếng đáp trả những bình luận ác ý sau khi xác nhận hẹn hò với T.O.P, cựu thành viên nhóm nhạc BigBang.

Trong bài viết trên trang cá nhân ngày 5-11, nữ diễn viên đặt câu hỏi về chuyện hẹn hò của mình: "Tôi đã làm điều gì sai trái nghiêm trọng sao? Tôi đã gây ra thiệt hại gì cho các bạn? Tôi đã có hành vi sai trái về mặt đạo đức hay gây ra bê bối nào sao?".

Nana cứng rắn bảo vệ tình yêu với T.O.P

Nana cho biết cô muốn gửi lời đến những người tự nhận là người hâm mộ nhưng cố tình đăng tải nội dung ác ý, phớt lờ sự lựa chọn và quyền tự do cá nhân của cô sau khi chuyện tình cảm được công khai.

Nữ diễn viên bày tỏ sự khó hiểu trước những phản ứng tiêu cực, đồng thời đề nghị những người chỉ trích nhìn nhận lại kỳ vọng của họ đối với nghệ sĩ và con người cô.

Lý do người hâm mộ Nana phản đối cô hẹn hò với T.O.P xuất phát từ ồn ào trong quá khứ của nam thần tượng - Ảnh: IGNV

Dù cố gắng thấu hiểu mọi lời nói, hành động của những người này nhưng cô vẫn không thể tìm được lý do hợp lý cho những lời công kích.

"Chuyện yêu đương, cũng như quá trình đi đến quyết định công khai mối quan hệ, đều là đời sống riêng tư và cuộc sống cá nhân của tôi.

Tôi không nghĩ đây là điều mà mình phải cảm thấy có lỗi" - Nana nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Nana cũng gửi lời cảm ơn những người hâm mộ đã đồng hành cùng cô suốt 17 năm qua.

Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy có lỗi khi những fan chân chính phải chịu tổn thương bởi những lời chỉ trích nhắm vào chuyện tình cảm của mình.

"Xin đừng làm tổn thương những người hâm mộ đã yêu thương và tôn trọng Nana như một con người, vượt ra ngoài khuôn khổ của một người nổi tiếng. Xin đừng tiếp tục gây tổn thương cho họ nữa" - cô nhắn nhủ.

Phát ngôn của Nana nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng cô có quyền lên tiếng bảo vệ lựa chọn cá nhân.

Trong khi đó, một số ý kiến nhận định việc trực tiếp đáp trả những người công kích có thể khiến tranh cãi tiếp tục kéo dài.

Nana và T.O.P hẹn hò sau khi hợp tác trong MV Completely Crazy! - Ảnh: IGNV

Theo Chosun, Nana và T.O.P quen biết nhau thông qua quá trình quay MV ca khúc Completely Crazy!. Sau đó, cả hai tiếp tục giữ liên lạc và phát triển tình cảm vào khoảng tháng 6-2026.

Ngày 2-10, Nana chính thức xác nhận mối quan hệ và từng chia sẻ với người hâm mộ rằng cả hai sẽ hẹn hò một cách vui vẻ, lành mạnh.

Cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện tại quán cà phê do người hâm mộ tổ chức nhân dịp sinh nhật T.O.P vào ngày 4-11.

Tại đây, Nana không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng khi thoải mái chụp ảnh cho bạn trai.