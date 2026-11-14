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Nam sinh lớp 11 ở TP.HCM giành 6 huy chương vàng cờ vây quốc gia

tác giả
DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

Vừa học lớp 11 vừa theo đuổi cờ vây thành tích cao, Trần Anh Thiên Công, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, đã chinh phục 6 huy chương vàng cờ vây quốc gia sau những ván đấu đầy áp lực.

Nam sinh TP.HCM xuất sắc giành trọn 6 huy chương vàng Giải vô địch Cờ vây quốc gia 2026 - Ảnh 1.

Thiên Công và những tấm huy chương mình vừa đoạt được - Ảnh: NVCC

Vượt qua những ván đấu căng thẳng và áp lực tâm lý lớn tại đấu trường quốc gia, nam sinh Trần Anh Thiên Công (lớp 11T03, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu) đã xuất sắc mang về 6 huy chương vàng (3 cá nhân, 3 đồng đội), khẳng định bản lĩnh và tài năng ở bộ môn cờ trí tuệ.

Bản lĩnh trên từng nước cờ đen trắng

Đến với Giải vô địch Cờ vây quốc gia năm 2026, Trần Anh Thiên Công để lại dấu ấn đậm nét khi lập "cú đúp" huy chương vàng vang dội ở cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội. Tổng cộng nam sinh mang về 6 huy chương vàng, bao gồm 3 huy chương vàng cá nhân ở nội dung cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp; 3 huy chương vàng nội dung đồng đội ở nội dung cờ nhanh đồng đội, cờ chớp đồng đội và cờ siêu chớp đồng đội. 

Chia sẻ về hành trình chinh phục đỉnh cao năm nay, Thiên Công kể giải đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi mọi kỳ thủ đều tập trung cao độ. Có những thời điểm, áp lực xử lý các nước rút cờ khiến em không khỏi lo lắng. 

Tuy nhiên chính sự tỉnh táo và quyết đoán đã giúp em vượt qua những thời khắc quyết định. Trong số đó, ván đấu cuối cùng là trải nghiệm đọng lại cho em nhiều bài học và sự tâm đắc nhất.

Trước chiến tích ấn tượng tại giải quốc gia năm nay, Thiên Công cũng từng khẳng định tài năng trên đấu trường quốc tế với thành tích đạt hạng năm thế giới, hạng nhất tại World Kiseon Championship 2025, hạng nhất toàn quốc lứa tuổi U16. 

Nam sinh cũng vừa vinh dự được tuyên dương là gương thanh niên sống đẹp, sống có ích của phường Xuân Hòa năm 2026. 

Cờ vây không chỉ là cuộc đấu trí trên bàn cờ

Nam sinh TP.HCM xuất sắc giành trọn 6 huy chương vàng Giải vô địch Cờ vây quốc gia 2026 - Ảnh 2.

Thiên Công cùng cô giáo và các bạn của mình tại lớp học - Ảnh: NVCC

Theo học tại một ngôi trường năng động, Thiên Công phải sắp xếp thời gian khoa học để vừa duy trì việc học, vừa luyện tập cờ vây - môn thể thao đòi hỏi tư duy chiến lược và sự tập trung cao.

Công cho biết em phân chia thời gian linh hoạt theo từng ngày: ngày dành cho luyện cờ, ngày tập trung học văn hóa. Khi đến mùa kiểm tra, em ưu tiên việc học để bảo đảm kết quả tốt.

Phía sau những tấm huy chương là sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là người mẹ luôn sát cánh, hỗ trợ Thiên Công trong việc di chuyển và tiếp sức cho em qua những trận đấu căng thẳng.

Ở nội dung đồng đội, sự ăn ý giữa các thành viên được vun đắp qua những buổi tập luyện miệt mài, thậm chí có những đợt cả đội cùng sinh hoạt để chuẩn bị cho giải đấu. Nhờ hiểu nhau, Công và đồng đội có thể giải quyết những bất đồng trong chiến thuật.

Với Thiên Công, cờ vây không chỉ là môn thể thao giải trí mà còn là một xã hội thu nhỏ phản chiếu nhiều bài học nhân sinh. Những triết lý từ bàn cờ đã thay đổi góc nhìn của em trong cuộc sống hằng ngày: "Cờ vây dạy em cách phải bình tĩnh lại để giải quyết mọi vấn đề". 

Chính sự điềm tĩnh, nhẫn nại và tầm nhìn chiến lược ấy đã giúp Thiên Công không chỉ vững vàng trên đấu trường trí tuệ, mà còn trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Nam sinh TP.HCM xuất sắc giành trọn 6 huy chương vàng Giải vô địch Cờ vây quốc gia 2026 - Ảnh 3.Nữ sinh lớp 12 Trường Marie Curie nhận Huân chương Lao động hạng nhất ở tuổi 18

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    Chủ đề: huy chương vàng THPT Nguyễn Thị Diệu cờ vây

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