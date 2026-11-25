Chế biến tôm xuất khẩu tại một công ty ở TP Cần Thơ - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 25-11, ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Công ty Sao Ta) - nhận định năm 2027, ngành chế biến tôm Việt Nam xuất khẩu gặp nhiều thách thức lớn, như kinh tế thế giới còn khó khăn; lạm phát diện rộng, khiến sức mua bị hạn chế…

Theo ông Lực, một nguyên nhân khác đáng lo ngại là mức cung tôm giá rẻ còn mạnh và giá thành tôm nuôi của Việt Nam còn cao, dẫn đến sức cạnh tranh không tốt…

"Từ đó cho thấy, năm 2027 kim ngạch xuất khẩu tôm dù có tăng trưởng, nhưng dự báo sẽ không cao", ông Lực thông tin.

Ông Lực chia sẻ: Nhận định tương quan mình và các đối thủ, chiến lược hoạt động 2026-2030 của Công ty Sao Ta không tập trung phát triển chiều rộng mà dồn nguồn lực cho phát triển chiều sâu, tăng giá trị trên từng sản phẩm đi liền nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2026, Sao Ta có kết quả khả quan khi chọn hướng đi này.

"Tình hình giá tôm thế giới 2027 sẽ ít biến động và duy trì ở mức giá trung bình. Với mức giá này, tỉ lệ nuôi thành công từ 60% trở lên mới có lời", ông Lực dự báo.

Cùng quan điểm, ông Võ Văn Phục - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - dự báo xuất khẩu tôm năm 2027 vẫn tăng trưởng không thua năm 2026, nhưng áp lực đè nặng lên nhà máy và người nuôi, chính sách thuế của nước nhập khẩu, chi phí đầu vào tăng mạnh.

"Trước sức ép như vậy, ngoài thị trường truyền thống, chúng tôi sẽ mở rộng giới thiệu, bán hàng sang các nước tiềm năng; trong đó tập trung hàng giá trị cao", ông Phục cho hay.

Ông Sáu Bền (TP Cần Thơ) cho biết chưa bao giờ nghề nuôi tôm nước lợ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay.

Ngoài canh cánh lo chất lượng con giống, chi phí đầu vào tăng, rủi ro tôm bệnh… người nuôi còn "đau đầu" về giá tôm nguyên liệu.

"Năm nay còn ảnh hưởng El Nino, tôi sẽ thận trọng quyết định thời vụ thả giống, canh thời điểm thu hoạch để bán được giá cao. Nếu không tính toán kỹ, tỉ lệ nuôi không đạt, rất dễ bị lỗ vốn", ông Sáu Bền giãi bày.