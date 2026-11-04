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MyTV chính thức sở hữu bản quyền VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™

tác giả
VNPT - T.D.V
VNPT - T.D.V
VNPT - T.D.V

MyTV vừa công bố sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™, mang đến cho khán giả cơ hội theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của giải khi lần đầu tiên đội tuyển U-17 Việt Nam góp mặt.

MyTV chính thức sở hữu bản quyền VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ - Ảnh 1.

Tiếp lửa U-17 Việt Nam trên sóng MyTV

Toàn bộ các trận đấu của đội tuyển U-17 Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết sẽ được MyTV truyền tải trực tiếp và trọn vẹn tới khán giả cả nước.

Người hâm mộ có thể cổ vũ cho đội tuyển trẻ Việt Nam ngay tại nhà qua màn hình MyTV. Sự đồng hành của khán giả cả nước sẽ tiếp thêm động lực để các cầu thủ tự tin thi đấu và khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.

Với bản quyền phát sóng FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™, MyTV tiếp tục mở rộng danh mục nội dung thể thao quốc tế, mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi trọn vẹn hành trình của các đội tuyển tại giải đấu.

Khán giả có thể xem trực tiếp các trận đấu, cập nhật Highlights và xem lại toàn bộ trận đấu (Full Match Replay) trên MyTV. Những tính năng này giúp người hâm mộ không bỏ lỡ các khoảnh khắc đáng chú ý, đồng thời chủ động thưởng thức những trận cầu hấp dẫn theo thời gian phù hợp.

Đặc biệt, nền tảng hỗ trợ trải nghiệm xem trên nhiều thiết bị, từ Smart TV, TV Box đến điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính. Khách hàng sử dụng Internet VNPT cũng như Internet của các nhà mạng khác đều có thể đăng ký gói cước MyTV để theo dõi giải đấu.

Sự linh hoạt về nền tảng, thiết bị và khả năng tiếp cận dịch vụ giúp nền tảng đưa FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ đến gần hơn với đông đảo người hâm mộ trên cả nước

Khán giả có thể theo dõi VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trên dịch vụ truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV, thuận tiện trên nhiều thiết bị. 

Cách xem nhanh nhất: Mở ứng dụng MyTV → vào mục Sự kiện trực tiếp → đón xem VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ ngay từ những lượt trận đầu tiên.

Chờ đợi bất ngờ tại bảng G

VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12-2026 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu.

Đây là kỳ FIFA U-17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16; từ vòng này trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Điều đáng chú ý là U-17 Việt Nam là đội tuyển duy nhất đến từ Đông Nam Á giành quyền dự giải sau khi vượt qua vòng loại châu Á, đồng thời là lần đầu tiên U-17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò U-17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali - ba đối thủ mang đến những thử thách khác nhau: Bỉ được đánh giá cao ở nền tảng kỹ thuật, phối hợp và tư duy chiến thuật; New Zealand có thể gây sức ép bằng thể hình, tranh chấp và bóng bổng; còn Mali sở hữu tốc độ, sức mạnh và cường độ hoạt động cao.

Theo lịch thi đấu (giờ Việt Nam), đội tuyển sẽ lần lượt gặp:

20h00 ngày 20-11-2026: U-17 Bỉ - U-17 Việt Nam.

22h30 ngày 23-11-2026: U-17 Việt Nam - U-17 New Zealand.

20h00 ngày 26-11-2026: U-17 Việt Nam - U-17 Mali.

Những trận cầu của U-17 Việt Nam tại sân chơi cấp thế giới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Hãy cùng hàng triệu khán giả cả nước theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu ngay trên MyTV:

• Trải nghiệm MyTV trên smartphone: https://mytv.com.vn/tai-ve

• Đăng ký gói MyTV dành cho khách hàng đa nhà mạng: https://mytv.com.vn/mua-goi

• Đăng ký combo Internet – Truyền hình VNPT: https://digishop.vnpt.vn/internet-tv?tab=c581#c581

•Ưu đãi cuối tuần: Khách hàng đa nhà mạng đăng ký gói VIP MAX vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần được giảm 50%.

Liên hệ tổng đài 18001166 (0đ) hoặc đến điểm giao dịch VNPT gần nhất để được tư vấn và đăng ký dịch vụ.

Bên cạnh VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™, MyTV tiếp tục mang đến hệ sinh thái nội dung thể thao phong phú với Serie A - Giải VĐQG Italia được phát sóng độc quyền, cùng các giải bóng đá hấp dẫn như UEFA Champions League (Cup C1 châu Âu), LaLiga (VĐQG Tây Ban Nha), Ligue 1 (VĐQG Pháp), V-League và nhiều nội dung thể thao quốc tế đặc sắc trên hệ thống kênh SPOTV.

MyTV chính thức sở hữu bản quyền VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ - Ảnh 2.MyTV ứng dụng AI nâng cao trải nghiệm khách hàng với nội dung số

Xác định AI là năng lực cốt lõi, động lực tăng trưởng và trụ cột cạnh tranh mới, VNPT cho biết đã và đang đưa AI vào sản xuất, xử lý và cá nhân hóa dịch vụ, nội dung tạo ra những thay đổi đáng kể, nâng cao trải nghiệm của khách hàng MyTV.

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    Chủ đề: bản quyền VNPT sở hữu MyTV FIFA U-17 World Cup

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