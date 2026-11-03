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My Sister's Keeper: Ai bảo vệ đứa trẻ sinh ra để hiến tạng?

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Tình cảm và trách nhiệm gia đình không nên trở thành sức ép buộc người dưới 18 tuổi phải hiến tạng, đánh đổi sức khỏe và quyền tự quyết của mình. Đó là thông điệp từ phim My Sister's Keeper.

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17 năm sau khi My Sister's Keeper ra mắt, phim có sự tham gia của Cameron Diaz , Alec Baldwin và Abigail Breslin vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của mình trong văn hóa đại chúng - Ảnh: IMDb

My Sister's Keeper (tựa Việt: Sống cùng ung thư) là bộ phim tâm lý - xã hội Mỹ năm 2009 do Nick Cassavetes đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của văn gia Jodi Picoult.

Bi kịch của cô bé được sinh ra chỉ để trở thành người hiến tạng

Câu chuyện xoay quanh gia đình Fitzgerald gồm cha mẹ (Brian và Sara) cùng hai đứa con là Jesse và Kate. Cuộc sống đang yên bình thì cô con gái đầu lòng Kate bất ngờ mắc bệnh ung thư máu khi mới 2 tuổi và đứng trước bờ vực sinh tử.

Không chịu khuất phục trước số phận và từ bỏ hy vọng cứu con, bác sĩ gợi ý một giải pháp y học tiên tiến thời bấy giờ: sinh một đứa con thứ hai thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo chọn lọc di truyền để đứa trẻ sinh ra có ADN hoàn toàn tương thích, trở thành người hiến tạng để cứu Kate.

Trailer My Sister's Keeper

Từ quyết định đó, Anna Fitzgerald ra đời. Suốt từ khi còn là một đứa trẻ cho đến năm 11 tuổi, Anna phải liên tục trải qua vô số cuộc phẫu thuật, chọc hút tủy xương, truyền máu và tiêm thuốc đau đớn để duy trì sự sống cho người chị gái Kate.

Dù rất yêu thương chị, Anna dần mệt mỏi và kiệt sức vì cơ thể mình luôn bị xem là công cụ để cứu người khác mà không có quyền tự quyết định.

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Trong khi đó, tình trạng của Kate ngày càng xấu đi. Cả hai quả thận của cô đã hỏng hoàn toàn, và bác sĩ thông báo cô cần một quả thận mới từ Anna để kéo dài sự sống.

Thế nhưng, vào một mùa hè nọ, sau nhiều lần trải qua những thủ thuật y tế đau đớn, Anna quyết định không muốn tiếp tục tham gia vào quá trình điều trị của chị gái.

Cô bé đệ đơn kiện cha mẹ, yêu cầu được trao quyền tự quyết về mặt y tế. Cả gia đình rơi vào cuộc giằng xé trước sự thật rằng nếu Anna ngừng hiến tặng, Kate sẽ không thể sống sót.

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Ba đứa trẻ hồn nhiên trong My Sister's Keeper - Ảnh: IMDb

Hiến tạng và quyền làm chủ cơ thể

Trường hợp của My Sister's Keeper cũng là chủ đề khiến nhiều khán giả trăn trở ngoài đời thực. Bởi đằng sau nghĩa cử hiến tạng cứu người là những câu hỏi về quyền tự quyết, sự đồng thuận và giới hạn của lòng hy sinh.

Một người có thể lựa chọn hiến tặng bộ phận cơ thể để cứu sống người khác, nhưng liệu quyết định ấy có còn mang ý nghĩa tự nguyện khi họ phải chịu áp lực từ chính gia đình và xã hội?

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Vấn đề càng trở nên phức tạp khi người hiến là trẻ em - những cá nhân chưa có đầy đủ khả năng nhận thức và pháp lý để tự đưa ra các quyết định y tế - Ảnh: IMDb

Quyết định hiến tạng hay không là quyền nhân thân gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác. Quyền này vẫn được tôn trọng ngay cả khi một người qua đời, thông qua việc thực hiện nguyện vọng hiến tặng đã được xác lập trước đó.

Trong My Sister's Keeper, luật sư Campbell, do Alec Baldwin thủ vai, chỉ đặt một câu hỏi nhưng đủ khiến người mẹ Sara lúng túng: "Cô đứng lên vì gia đình. Cô đấu tranh vì Kate. Nhưng câu hỏi thực sự là: Ai sẽ đấu tranh vì Anna?".

Câu hỏi này đẩy Sara vào thế bế tắc hoàn toàn. Mặc dù rất thương yêu các con, nhưng sự ám ảnh cứu Kate khiến bà vô tình phớt lờ quyền lợi, nỗi đau và tiếng nói của Anna.

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Đáng chú ý, ngay cả Kate - người trực tiếp nhận tạng hiến - cũng nhận thức được vấn đề đạo đức đằng sau sự hy sinh của em gái - Ảnh: IMDb

Kate không muốn tiếp tục sống bằng cách đánh đổi sức khỏe của Anna. Đây cũng là điểm nhấn nhân văn của phim: phẩm giá và quyền lợi của cả người hiến lẫn người nhận cần được đặt ngang hàng với mục tiêu cứu chữa về mặt y học.

Từ đó, My Sister's Keeper đặt ra câu hỏi liên quan đến giới hạn của quyền cha mẹ, quyền tự quyết của trẻ em, cũng như những nguyên tắc pháp lý, đạo đức và niềm tin mà xã hội cần bảo vệ.

Theo Nghị định thư bổ sung của Hội đồng châu Âu về ghép mô và tạng người, văn kiện này quy định rất rõ về quyền tự quyết và tính toàn vẹn của cơ thể.

Đối với những đối tượng chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (như trẻ em), bất kỳ một biểu hiện phản kháng, sợ hãi hay không hợp tác nào - dù không thể hiện bằng văn bản hay lời nói rõ ràng - đều được diễn giải là sự không đồng ý.

Quy trình y khoa bắt buộc phải dừng lại ngay lập tức nhằm ngăn chặn mọi hành vi cưỡng bức hay trục lợi.

- Ảnh 2.Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi hiến mô tạng cứu người

Hiến mô tạng cứu người là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần từ bi, hỷ xả của đạo Phật. Mỗi mô tạng, mỗi bộ phận cơ thể người được hiến tặng sẽ là nguồn sống quý giá, mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

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    Chủ đề: hollywood Nick Cassavetes My Sister's Keeper Phim Mỹ hiến tạng

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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